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內政委員會昨日開會要確認議事錄，但綠委在8點半就先搶占主席台，拒絕確認議事錄。民進黨立委王義川發言時卻要求議事人員幫忙倒水，當場痛罵立法院長韓國瑜下令不給水喝，引發刁難議事人員爭議，遭其他立委批「巨嬰」。王義川今（19）日被問到是否會向議事人員道歉，則是避談，快步離開。立法院外交及國防委員會今日繼續審查國防部預算，王義川9點半到委員會坐了約2個小時候後離開。王義川在委員會外被媒體問到倒水一事在網路上引發討論，王義川回應說，「中國人的問題不想回答」。民眾黨團立院總召黃國昌今天在民眾黨立院黨團記者會中，被問到王義川昨天在內政委員會混戰中砲轟：「議事人員呢？現在連喝一杯水都不會倒，搞什麼東西，韓國瑜搞什麼東西，亂七八糟」一事時，僅說簡單說「議事人員很辛苦啊，要喝水自己去倒。」王義川被問到黃國昌說議事人員很辛苦、是否會向議事人員致歉？王義川則是避談，快步下樓離開。