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▲▼六月（上圖）被爆料和孩子的保母G先生關係匪淺，彼此做出越界的行為。（圖／六月、男保母IG）

▲▼G先生和女友慶祝西洋情人節。（圖／翻攝自IG）

48歲金鐘視后六月昨（18）日被週刊爆料長期和僱來當小孩保母、年齡小自己20歲的滑雪教練G先生有曖昧關係，她傳訊息訴苦、跟男方聊不雅內容，字句露骨，導致與老公李易婚姻觸礁。據了解，六月「暈船」的時間至少3年，在這期間，G先生還高調發文與女友慶祝情人節。G先生年約28歲，擁有188公分高瘦身形、長相斯文、笑起來有小梨渦的outdoor（喜愛戶外活動）陽光型男，平常從事滑雪、潛水教練等工作，曾經在馬爾地夫、澳洲、日本等任職，情史豐富，與六月2021年搭上線期間，本身有一名交往中的女朋友。2022年西洋情人節隔天，G先生在IG上傳兩張和女友的剪影照，其中一張小倆口嘴對嘴接吻，配文寫下：「Some people fall in your life for a reason.Happy Valentines Day!（有些人因為某些原因出現在你的生活中，情人節快樂！）」據週刊報導，G先生2021年起和六月過從甚密，六月除了會跟男生傾吐和老公李易的摩擦，雙方還會聊男女情色之事，報導形容兩人「私訊內容極其露骨，那些對話等於是從六月的口中承認自己與李易之外的情事」。針對爆料內容，六月透過經紀人為自己的行為道歉，她回覆《NOWnews今日新聞》表示：「前些日子心情不太好，吃了安眠藥又喝酒，和朋友間嘴砲失了分寸，相當不好意思。」李易經紀人則表示：「對不起，現在正前往記者會，你先What’s app我，謝謝關心。」沒有正面回應。