我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼六月(上圖)被爆料和孩子的保母G先生關係匪淺,彼此做出越界的行為。(圖/六月、男保母IG)

▲▼G先生和女友慶祝西洋情人節。(圖/翻攝自IG)

48歲金鐘視后六月昨(18)日被週刊爆料長期和僱來當小孩保母、年齡小自己20歲的滑雪教練G先生有曖昧關係,她傳訊息訴苦、跟男方聊不雅內容,字句露骨,導致與老公李易婚姻觸礁。據了解,六月「暈船」的時間至少3年,在這期間,G先生還高調發文與女友慶祝情人節。G先生年約28歲,擁有188公分高瘦身形、長相斯文、笑起來有小梨渦的outdoor(喜愛戶外活動)陽光型男,平常從事滑雪、潛水教練等工作,曾經在馬爾地夫、澳洲、日本等任職,情史豐富,與六月2021年搭上線期間,本身有一名交往中的女朋友。2022年西洋情人節隔天,G先生在IG上傳兩張和女友的剪影照,其中一張小倆口嘴對嘴接吻,配文寫下:「Some people fall in your life for a reason.Happy Valentines Day!(有些人因為某些原因出現在你的生活中,情人節快樂!)」據週刊報導,G先生2021年起和六月過從甚密,六月除了會跟男生傾吐和老公李易的摩擦,雙方還會聊男女情色之事,報導形容兩人「私訊內容極其露骨,那些對話等於是從六月的口中承認自己與李易之外的情事」。針對爆料內容,六月透過經紀人為自己的行為道歉,她回覆《NOWnews今日新聞》表示:「前些日子心情不太好,吃了安眠藥又喝酒,和朋友間嘴砲失了分寸,相當不好意思。」李易經紀人則表示:「對不起,現在正前往記者會,你先What’s app我,謝謝關心。」沒有正面回應。