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民眾黨主席柯文哲羈押超過百日，昨（18日）柯文哲聲請解除通信，外界盛傳在柯文哲將以四大罪起訴之際，他堅決辭職民眾黨黨主席。前輔仁大學兼任教授的時事評論員周偉航昨日上政論節目表示，根據鏡週刊披露柯文哲恐遭以四大罪起訴，「這四大罪都夠送柯文哲去很遙遠的地方了」。至於柯文哲是否將辭民眾黨黨主席？民眾黨是否就此黨滅？周偉航表示：「民眾黨至少還有個比較晚加入的黃國昌，他可能沒有簽名也沒有折扣碼，在法律層面可能還可以切割。」周偉航又補充表示，但是如果黃珊珊、黃國昌全部都要跳下去，民眾黨最後真的就會沒有人，就看誰會是最後的生還者去接那個香火。周偉航說，柯文哲羈押期限將近，下禮拜是柯文哲的最後期限，非起訴不可，照檢調這幾天都還在約談相關人等的進度來看，這週起訴是有點趕。他在節目上表示，根據鏡週刊昨日報導，傳柯文哲起訴書將達300頁，將以圖利、違背職務收賄、公益侵占、背信四罪起訴。