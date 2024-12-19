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71歲黃阿嬤偶爾會出現時間感混亂、行走緩慢前兆，家人原本不以為意，沒想到最近頻頻出現「當機」症狀，不僅對外界刺激沒有反應，甚至還因暈厥送急診，檢查結果腦部影像出現「熱十字麵包徵候」，綜合多項臨床表現後研判是罕病「多發性系統萎縮症(MSA)」惹禍，幸好保守治療後症狀改善，也讓阿嬤重展笑臉。亞洲大學附屬醫院神經內科主任吳致螢指出，失智症多數源自於腦部退化性疾病，但是繼發性因素混和參雜後，導致共同影響腦部功能亦非少見，如腦血管疾病或頭部外傷等，從而衍生諸多非典型失智症，其中前述患者所罹患的「多發性系統萎縮症」，就是其中之一，主要特徵為神經系統退化，如運動控制系統、自律神經系統、小腦平衡系統等。吳致螢表示，該患者本身患有糖尿病，但都有穩定控制，此次經急診入院後，安排腦部電腦斷層、心電圖與抽血檢驗都未發現異常，一度是懷疑癲癇發作，於是收治住院觀察，住院中腦波檢查正常，但卻發現阿嬤臥姿時收縮血壓常常界於180至200毫米水銀柱間，而病人毫無異常感受，病患也宣稱以往在家中以坐姿測量手臂血壓，皆在正常的血壓範圍內。於是醫療團隊特別在床邊分別安排測量躺、坐、站時不同血壓檢查，發現收縮壓值由臥姿改變至站姿後，竟下降超過40毫米水銀柱且同時出現頭昏感，遠大於一般人血壓下降不超過20毫米水銀柱的範圍。此外，病患的腦部核磁共振(MRI)影像也發現腦幹異常萎縮與出現獨特的「熱十字麵包徵候」，綜合上述臨床症狀表現後，懷疑罹患「多發性系統萎縮症」。吳致螢強調，此病是相對罕見的原發性腦部退化疾病，會有記憶力不佳、帕金森症狀及明顯自律神經失常等，其盛行率僅約莫10萬分之2至5間，且無有效治療藥物，只能以症狀治療為主，例如以左旋多巴胺治療帕金森症狀，但效果並不持久。該患者經建議多補充水分、飲食稍微增加鹽分攝取，甚至穿高腰的彈性襪等非藥物治療後，症狀有明顯改善而順利出院，但也告知家人務必多關心患者的日常，若有異狀務必儘速就醫。吳致螢提醒，隨著國人平均餘命逐漸增長，失智症的盛行率亦逐年增加，依據調查，65歲以上老年人，20人中就有1人罹患輕度以上的失智症，90歲以上更是接近3位中有1位罹病，若家屬發現親人有出現短期記憶力下降且生活功能逐漸失常，就需提高警覺。