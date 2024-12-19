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保六總隊某警官借調至特勤中心，卻將總統賴清德非公開行程洩露給民間友人，檢方依洩密、國家機密保護法等罪嫌聲請羈押獲准。對此，總統府發言人郭雅慧今（19）表示，全案已進入司法審判階段，總統府尊重司法程序進行，相關單位並將全力配合後續司法偵辦。保安警察第六總隊今指出，第一警官大隊借調特勤中心曹姓警務員涉嫌洩密等罪遭羈押案，曹姓員警自5月20日借調特種勤務指揮中心期間，涉嫌洩密等案，12月8日遭特勤中心解編後，歸建保六總隊；保六總隊提到，曹姓員警遭羈押，立即依警察人員人事條例停職處分，秉持毋枉毋縱、依法究辦的原則，徹查到底。對此，郭雅慧指出，總統府維安人員向來堅守崗位，恪盡職責，對於個別人員涉嫌違法，不僅傷害兢兢業業的國軍及警察團隊，更傷害國人與國家，國安局及總統府會依法懲處，絕不寬貸。郭雅慧強調，總統府將持續強化軍警公務機密保護法制宣導訓練，以提升國家安全防衛意識，加強防杜不法行為。