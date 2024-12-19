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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案及政治獻金案，北檢偵辦已經在收尾階段，過去柯文哲曾說自己生平最討厭3樣東西：蚊子、蟑螂、國民黨，也說過「基金會就是政治人物的魔戒」，結果他創立民眾黨後，成立黨營事業木可公司、眾望基金會，還悄悄執行「屯田計畫」開眾城公司要募20億資金；北檢近日不斷約談柯文哲身邊的人，也傳出柯文哲最快會在本週被起訴。對此，國民黨立委謝龍介直言，柯文哲是被民進黨教壞的。謝龍介今（19）日在《NOWnews今日新聞》自製的網路節目《鄉民大學問》表示，柯文哲不是被國民黨教壞，是被民進黨教壞，2014年民進黨支持他選台北市長，就開始一路教他做壞，所謂屯田計畫其實是柯文哲看到國民黨有200多億黨產，依樣畫葫蘆，可是國民黨黨產都被凍結，一毛錢都不能用，所以國民黨現在很慘，民進黨的高招就是凍結，國民黨說要把黨工退休金發了之後，把剩下的錢捐給國家，但黨產會說不要，就一直把這筆錢吊著，說國民黨還有黨產。謝龍介說，柯文哲搞屯田計畫是「目睭看佇粿，跤踏著火（只顧當前的好處，而忘了週遭的危險）」，他以為有黨產很好，但有黨產不見得好，而且還是非常不好。謝龍介也說，現在檢調約談柯文哲身邊這些人，是小題大作，因為到了快結案前才約談這些人，「基本上他們是進不了核心的，所以到底檢方是在鞏固哪一塊？有涉案早就去問了」，他認為這只是在收網，最慢週一就會起訴。