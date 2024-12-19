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民眾黨主席柯文哲羈押超過百日，昨（18日）聲請解除通信禁令，外界盛傳柯文哲此舉是想在被起訴之前辭去黨主席一職，媒體人陳鳳馨質疑，解除通信禁令只為辭黨主席，只是藉口，柯文哲可能是想和某人通話、或是還有事情需要處理。媒體評論人陳敏鳳昨上《新聞面對面》懷疑表示，要辭黨主席只需要透過律師送出辭職函，讓民眾黨重新選黨主席即可，柯文哲既然想解除通信禁令，一定是還有別的事情要做，解除通信禁令只為辭黨主席表面上只是一個藉口。陳敏鳳直言：「他可能要處理有關案件裡面我們還不知道的一些證人、訊息、或證據的東西，所以才要解除通信禁令，要親自交代一些事情。」資深律師謝震武昨也在節目中剖析，「柯文哲聲請解除通信禁令一舉，可能是想簽一個文件交給民眾黨。」謝震武表示，在法律實務上，只要檢察官或法官同意，解除通信禁令不一定需要完全解除，但既然外傳柯文哲是想「透過一個合法程序」來完成某事，並聲請解除通信禁令，顯然是「想要簽一個文件交出去。」謝震武進一步指出：「除非（法官）下但書只准解除這一項、這一次（指柯文哲辭職黨主席），要不然禁令解除以後，要進行什麼通信都可以。」