我是廣告 請繼續往下閱讀

有鑑於公糧與雜糧收購價分別已多年未調整，民進黨立委蔡易餘、陳亭妃、林俊憲等多名中南部立委今（19）日召開記者會呼籲，期盼農業部提高收購價格，擴大收入保險範圍，並透過補助與經濟獎勵鼓勵農民種植高品質稻米。民進黨立委蔡易餘、陳亭妃、林俊憲、賴瑞隆、邱議瑩、劉建國、許智傑、王美惠、陳素月、鍾佳濱、徐富癸以及陳冠廷等人，今在立法院召開「照顧農民要周全，農業升級更全面」記者會，並邀請農業部農糧署副署長黃昭興出席。蔡易餘表示，近年農業成本持續上升，稻米與雜糧種植的農民生計備受壓力，然而，保價收購價格多年未調整，完全無法反映實際成本，因此呼籲農業部應擴大稻米收入保險的保障範圍，將繳交公糧的農民納入保險機制，並透過補助與經濟獎勵鼓勵農民種植高品質稻米，提升收入與國際競爭力。陳亭妃提到，公糧與雜糧收購價分別已有13年與40多年未調整，對農民保障明顯不足，建議農業部建立「滾動式檢討機制」，依據生產成本、災損狀況及實際數據進行定期檢討，確保農業政策更透明、更公平。林俊憲認為，政策應同時照顧三類農民：繳交公糧的農民、不繳交公糧但種植優質米的農民，以及配合政策轉作雜糧的農民；他呼籲導入收入保險機制，穩定農民收益，讓農業發展更加穩健。邱議瑩表示，應提高公糧收購價格，並加強優質米的推廣，例如在中小學營養午餐中採用國產優質米，同時她也呼籲，農業部加強稽查進口米與劣質米混雜的問題，保障市場品質，讓農民與消費者雙贏。劉建國強調，穩定台灣稻米種植面積是維持價格穩定的重要基礎，農業部應積極推動收入保險及補助政策，確保稻米與雜糧種植的可持續發展。鍾佳濱補充，屏東的稻農與雜糧農民同樣面臨成本增加的壓力，建議政府調整契作價格，擴大收入保險範圍，讓所有不論是公糧、品牌米還是雜糧種植農民，都能獲得公平保障。