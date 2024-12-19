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國民黨桃園市議員凌濤前日（17日）針對黃珊珊投廢票一事痛罵黃珊珊錯誤百出，怒言民眾黨團應重懲黃珊珊兩年不准參加會議到立委換下屆，直接跟黃珊珊拜拜，並質疑為何柯文哲案燒到現在，廉政署都有掌握卻都不查她？凌濤當天上政論節目怒批黃珊珊事到如今還在立法院喬自己的人事案！更表示他收到很多陳情內容關於黃珊珊是怎麼介紹阿北（指柯文哲）和沈慶京，廉政署也都有掌握，卻到現在都沒披露她，她也沒被傳喚，怎麼都沒事？凌濤直言：「為什麼廉政署都不查她，難道要讓她繼續破壞藍白合的在野力量？」凌濤怒批：「黃珊珊就是錯誤百出的人，每次投錯票都是妳、出意見的人是妳、卡的都是妳。」並直言黃珊珊已經變色，「像媒體說的她是有綠色色彩的黃珊珊，真的已經不是白色力量了耶！」此事源自立法院17日進行考試委員人事同意權投票，民眾黨立委黃珊珊卻投成廢票，遭黨團重罰5萬、禁止參與黨團會議2個月。凌濤認為民眾黨應直接「跟黃珊珊說拜拜」，應懲罰她兩年不得參加會議，直到立委選舉輪替。