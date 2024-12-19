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桃園市長張善政2026年競選連任，綠營誰選桃園引發關注，前立委郭正亮日前指出，剛上任的民進黨立委王義川頻在立法院爭取曝光，目前還住在桃園的王義川，似乎有意參選。國民黨立委陳玉珍今（19）日表示，這樣污辱太多民進黨優秀立委人才，她雖然跟沈伯洋觀念不一致，但沈伯洋比較有水準，王義川只能上政論照稿念。王義川昨日在內政委員會占領主席台，發言時卻要求議事人員幫忙倒水，並怒罵立法院長韓國瑜下令不給水喝，引發刁難議事人員爭議。王義川今日在立院被媒體堵訪時回應，「中國人的問題不想回答」，再度引發討論。國民黨立委羅智強表示，王義川不要這麼巨嬰，議事人員辛苦，到現場需要水跟議事人員講一聲，羅智強嘆氣說，「稍微有水準立委，不可能拿這事做文章，王義川就是個草包」，倒水都可以扯到抹紅，這樣素質滿能成爲民進黨典範。針對王義川被點名選桃園市長，羅智強說，他雙手贊成，支持王義川選桃園市長，最好沈伯洋選台北市長，王義川選桃園。陳玉珍認為，要王義川選桃園市長的說法是污辱太多民進黨優秀立委人才，沈伯洋雖然跟她立場、觀念不一致，但沈的論述能力跟王義川比還是比較有水準，王義川只能上政論照稿念，對價值判斷跟中心思想沒有的話，要當政府首長是太過艱鉅任務，對王義川來說除了膝蓋辛苦外，還要讓他頭腦辛苦嗎？民進黨應該還有其他人才。國民黨立委牛煦庭表示，民進黨立委霸凌成性，王義川不審國防預算，卻還對議事人員頤指氣使，霸凌議事人員，他們在開會時議事人員有服務，都感謝，「現在他是我們最菜，結果官威最大，只差沒有遞上熱毛巾和水果盤」，不要講桃園市長，能在政壇上多活幾天都是問題。