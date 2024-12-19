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桃園市議員于北辰昨日（18日）針對柯文哲成立的控股公司目標募款20億一事指出：「柯文哲曾說選總統要花20億，這究竟是他根據國民黨的標準幫自己設定的目標，還是他的目標是當總裁，而不是總統？」于北辰昨日除驚嘆柯文哲的總裁計畫外，也針對鏡週刊披露之柯文哲起訴書可能內容進行詳解，指出週刊報導的起訴書內容有多個關鍵處，絕非無稽之談。于北辰強調，柯文哲自己曾說選總統要花20億，而柯文哲成立眾城投資控股公司究竟是要讓錢源源不絕地成長，為長遠的政治生涯鋪路，還是柯文哲的目標自始至終其實是當總裁？另外，根據鏡週刊整理報導，柯文哲可能的起訴書內容包含圖利、收賄、背信等罪。于北辰指出，可能達300頁的文件中包含四個「讓人驚艷的證人證詞」，很有可能是週刊「採訪證人得出的。」再加上朱蕙蓉表示報導跟她看過的內容高度相似，如此一來，民眾黨就不能再說外界報導是「科幻小說」、「無稽之談」。