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美媒披露，美國政府考慮禁止中國網通大廠TP-Link路由器相關設備，消息一出，使得台灣網通廠股價應聲大漲，美國相關產業也受惠。根據《華爾街日報》報導，一名知情人士的消息透露，美國商務部、國防部和司法部的調查人員以國家安全為由，對中國路由器品牌 TP-Link 展開調查，預計可能明年禁止該公司在美國銷售路由器。報導提到，2024 年 10 月，微軟揭露駭客利用相關設備對微軟 Azure 的客戶發動攻擊。報告顯示，超過 16,000 台設備中，大部分使用 TP-Link 的路由器，其有潛在安全漏洞風險。消息一出，今日台股網通廠相關個股聞訊大漲，眾達、友勁、友訊亮燈漲停。美股亦有因TP-LINK 可能遭查禁受惠的廠商，網通設備公司Netgear股價收盤上漲約5%，美股盤後更是持續往上揚。