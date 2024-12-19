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▲海洋委員會主任委員管碧玲(右)與韓國駐我國代表李殷鎬(左)進行海洋事務合作與發展的交流。(圖／海洋委員會提供)

韓國駐我國代表李殷鎬18日率員，到高雄市前鎮區海洋委員會拜會，受到主任委員管碧玲率員熱烈歡迎，雙方就海洋事務合作與發展之議題進行交流，期深化台韓海洋合作，共同推動海洋永續發展。海洋委員會主任委員管碧玲表示，台韓在學術、文化、科技等多元層面，有密切的交流，盼未來在海洋保育、科技創新及永續發展等領域深化合作，共同譜寫區域海洋事務互助互惠的典範。管碧玲說，明(114)年兩大國際海洋盛事，我們的海洋大會及APEC海洋部長會議，將在韓國舉辦，這些平台對促進全球海洋永續發展至關重要，期待台灣在海洋保育、海廢治理及數位海洋等議題上，與國際展開創新合作，共同為海洋永續發展貢獻力量。管碧玲並說，台韓在海洋科研領域已有穩固基礎，海洋委員會國家海洋研究院與韓國海事研究所(KMI)、海洋科技研究院(KIOST)等單位持續洽商合作，並已與韓國海事教育研究會(KOME)、國家海洋生物多樣性研究院(MABIK)等機構簽署合作備忘錄(MOU)，期盼未來雙方能在海洋科技、數據共享及應對海洋環境挑戰等領域深化合作，攜手推動區域海洋永續發展。管碧玲指出，韓國在影視與文化創意領域的表現令人印象深刻，例如將海女生活經驗融入戲劇創作，既具特色又觸動人心，海洋委員會今(113年首次舉辦海洋文化政策國際研討會，並主辦APEC海洋產業女性培力工作坊，特別邀請韓國學者分享海女文化保存的經驗，彰顯文化傳承與再生的重要性。韓國駐我國代表李殷鎬對海洋委員會的海洋保育成果及倡議表示高度肯定，並承諾將協助推動韓國相關單位，如海洋漁業部(MOF)等參與合作，進一步拓展台韓雙邊夥伴關係。管碧玲強調，我國與韓國同為民主、自由和人權價值的堅守者，無論在學術或藝術層面，韓國對海洋議題的深刻詮釋，都為我國提供了寶貴的學習典範，盼未來進一步深化兩國在海洋議題上的交流與夥伴關係，開創更多海洋資源與文化交流的契機。