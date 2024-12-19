我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲涉案收押禁見，有消息傳出，柯文哲的委任律師16日向台北地方法院聲請解除柯文哲的「禁止通信令」，媒體進一步揭露，柯文哲聲請解除禁見的原因，是因為他希望辭去黨主席一職；對此，媒體人陳敏鳳認為，民眾黨還需要柯文哲，不太可能是柯被迫請辭，柯可能是想親自處理案件中未曝光的證人，證據。媒體人陳敏鳳18日在政論節目《新聞面對面》表示，柯文哲透過律師發布辭職函很正式，且還要求解除禁見，會有很多陰謀論，包括被說是有人要柯請辭、不是柯想辭，但為了競爭議員等選舉，現在民眾黨的氛圍是要抓著柯文哲的尾巴，所以黨內應該更希望柯不要請辭也不要解禁。陳敏鳳分析，柯文哲要聲請解除禁見，顯然是還要傳遞別的訊息，外界不知道柯想對話的人是誰，此舉真正目的可能是柯要親自處理目前案件中未曝光的證人、證據；陳敏鳳也開玩笑說，柯文哲可能想聲請解除通信禁令，是要叫那幾個發言人不要再講話了。