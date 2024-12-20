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▲民進黨夜襲占領議場，議場二樓窗戶也遭打破。（圖／記者呂炯昌攝，2024.12.20）

國民黨力拚要將《憲法訴訟法》、《財政收支劃分法》、《公職人員選舉罷免法》等法案在今（20）日院會完成三讀，日前連續夜宿在議場前，不料19日晚間反遭民進黨突襲，綠委乾脆破窗進入議場搶占主席台，並在出入口築起防禦工事，不讓藍委進入議場。甚至連二樓記者與民眾旁也遭民進黨用大鎖鎖上，不得進入，藍委痛罵民進黨戒嚴。民眾黨立院黨團主任陳智菡今（20）日表示，民進黨連立法院二樓的記者旁觀記者席，都用三秒膠和大鎖把門封起來。二樓記者與民眾旁是議場內供記者作業、民眾旁聽的位置，民進黨為防藍營從二樓進入、垂降進入議場，乾脆用三秒膠和大鎖把門封起來，國民黨立委徐巧芯則拿出工具，試圖破壞門鎖，但仍無功而返。最後只好將記者攝影區被三秒膠黏起來的大門清除，記者才能進入拍攝畫面，不過民進黨仍派助理在記者攝影區門口守候，防止藍營滲透。