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立法院20日預計排審《公職人員選舉罷免法修正草案》、《憲法訴訟法修正草案》、《財政收支劃分法修正草案》，國民黨團力拚三讀，青鳥則發起一連三天「冬季青鳥在台北」抗議活動，在國民黨中央黨部前聚集抗議。不過現場竟有青鳥碰瓷假摔，倒地慘叫並指控身旁立場反綠的YouTuber柳傑克，引起熱議。對此，資深媒體人謝寒冰表示，該名青鳥摔倒時，手上拿著的熱飲竟沒有撒出，他也引用立法院長韓國瑜的金句狠酸「可憐啊」。立場反綠的YouTuber柳傑克18日晚間到國民黨中央黨部外直播，立刻一群青鳥包圍嗆聲，其中一名男子站到柳傑克後方，隨後竟碰瓷假摔，自己坐倒在地不斷慘叫「欸！你碰到我！你推倒我了！」不過一旁的人玩去沒友要裡他的意思，眼見自討沒趣，該名青鳥只好自己站起來，默默走回隊伍裡面高喊口號。謝寒冰19日網路節目《寒冰新聞秘辛》直言，該名青鳥「假摔哥」行為太好笑了，可以獲得「最佳表現獎」，最厲害的地方就是在倒下時，手上拿的熱飲竟然沒倒，且起身時也完好無損，飲料完全沒灑出來，「這個厲害，真的是專業訓練，我強烈懷疑他是碰瓷系高材生」。謝寒冰狠酸，演戲也要演真一點，如果當下把咖啡灑出來，效果不是比較好嗎？他也引用韓國瑜的金句狠酸「可憐啊」。