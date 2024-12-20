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立法院20日預計排審《公職人員選舉罷免法修正草案》、《憲法訴訟法修正草案》、《財政收支劃分法修正草案》，國民黨團力拚三讀，青鳥則發起一連三天「冬季青鳥在台北」抗議活動，在國民黨中央黨部前聚集抗議，卻反被國民黨酸是民進黨求官求職博覽大會。對此，前立委郭正亮直言，青鳥到那邊也沒有用，就是被民進黨騙了。郭正亮19日在節目《大新聞大爆卦》表示，民進黨就選輸了，立委只有51席，而藍白立委一共有62席，民進黨還在那邊硬凹，凹不過還要把群眾帶到街頭，這在成熟的民主國家，歐洲、美國是絕對沒有的事。郭正亮指出，立法是個專業，就是希望立委在國會裡好好研究法案、提出修正等，而選擇法案對不對，4年後見真章，政策方向本就是以選舉輸贏來決定，全世界民主國家都是這樣運作的，找1萬個青鳥出來又有什麼用？他們就是被民進黨騙了，立法院還不是照樣投票，國會改革五法時青鳥聚集人數比這個還多，裡面還是照常投票，就結束了。