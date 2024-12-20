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立院內政委員會昨日開會要確認議事錄，但綠委在8點半就先搶占主席台，拒絕確認議事錄。民進黨立委王義川占領主席台，發言時卻要求議事人員幫忙倒水，並痛罵立法院長韓國瑜下令不給水喝，引發刁難議事人員爭議，更遭其他黨立委批「巨嬰」。對此，前立委郭正亮痛批，王義川到立法院一下子就原形畢露，這樣的人若選桃園市長，悲劇啦。郭正亮19日在節目《新聞大白話》表示，本來大家還在說王義川沒有像以前一樣起乩，隨便亂搞，結果到立院嚴肅一個禮拜，一下子原形畢露，嚴重傷害自己參選桃園市長的行情，這樣子怎麼選桃園市長？郭正亮指出，若是正常的議事，當然人家禮貌上會幫你準備水，但占領主席台是非法的，為什麼議事人員要服務王義川？「連這個都不知道，還當立委，這種人怎麼選市長，悲劇啦。」郭正亮不禁說，王義川就去選桃園好了，讓民進黨在桃園一塌糊塗，看桃園能不能接受他這種水平。此外，黃揚明說王義川是巨嬰亂要水，王義川竟說這是中國人的問題拒答，郭正亮傻眼，這是什麼意思？是要搞省籍鬥爭嗎？若是這樣，如果王義川未來選桃園，桃園外省人、客家人都不要投給他。