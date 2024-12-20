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國民黨力拼今（20）日要將《憲法訴訟法》、《財政收支劃分法》、《公職人員選舉罷免法》等法案完成三讀，日前連續夜宿在議場前，不過19日卻反遭綠委突襲，直接破窗進入議場搶占主席台，並在出入口築起防禦工事，甚至用大鎖、用矽利康灌入鑰匙孔，不讓藍委進入。而國民黨立委徐巧芯還和民進黨立委李坤城發生口角爭執，李坤城痛批國民黨詐騙，徐巧芯則怒比中指，怒嗆垃圾黨。由於藍委、部分綠委以及媒體被阻擋無法進入議場，且國民黨召開黨團大會討論對策，因此藍委陸續先撤離議場，沒想到離場過程中，徐巧芯與李坤城爆發爭執，徐巧芯痛批民進黨用機車大鎖鎖住台灣的新聞自由，「請大家記得這一天，以後民進黨跟你們講什麼都是騙局」。李坤城則反嗆，國民黨禮拜一也鎖住內政委員會，不讓媒體進去，徐巧芯反擊說有讓媒體進去拍，不然畫面哪來的？民進黨就是在樓上鎖記者，不用再講了啦！李坤城再度回嗆，「你們才是小偷、詐騙，都是國民黨」，讓徐巧芯相當不滿，頻問「請問詐騙了嗎？詐騙在哪？國民黨詐騙在哪裡？」李回應，「大家都知道啊！國民黨有詐騙啊！強行通過的法案就是詐騙啊！」徐巧芯再嗆「這跟詐騙的關係在哪裡？」國民黨立委羅智強也在一旁怒嗆，「你們就是輸不起啦！回去找賴清德爬窗戶啦！」徐巧芯則說，「這叫你們輸不起，這跟詐騙的關係在哪裡？你們只會爬窗敲窗拿大鎖鎖住媒體的第四權，就是民進黨才會做的事」。李坤城則說，「講到詐騙就心虛就回頭了！我從來沒有講過你」，徐巧芯聽完後怒比中指回應，隨後轉身離去，怒嗆「比你中指啦！垃圾黨！」