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國民黨力拚要將《憲法訴訟法》、《財政收支劃分法》、《公職人員選舉罷免法》等法案在今（20）日院會完成三讀，日前連續夜宿在議場前，不料19日反遭突襲，綠委乾脆破窗進入議場搶占主席台，並將2樓記者與民眾旁聽區用三秒膠封住，並上鎖，阻止藍營進入。國民黨經過一番努力終於進入議場，再度爆發藍綠衝突，而立委助理也沒閒著在2樓開闢戰場，互嗆對方。民進黨立委昨深夜利用藍營不注意破窗搶進議場，並把門都鎖住，藍白立委無法進場。不過9點會議時間一到，藍委開始破門，經不斷推擠後，藍委順利進入議場，人數居劣勢的綠委，只能優先護住主席台，但有藍委不斷跳上主席台，葉元之還被綠委賴惠員壓制，在主席台上動彈不得。在議場二樓，國民黨立委陳玉珍、立委傅崐萁助理也與伍麗華、蘇巧慧的立委互嗆，綠營助理大罵藍營助理「你憑什麼拿麥？違法拿麥」陳玉珍在旁拿麥擴音機大叫「這是要當林九萬第二，現在物價漲要領10萬，民進黨助理面試成功」。