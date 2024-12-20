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▲國泰金也調查民眾對2025年薪資調幅的預期，顯示有逾5成民眾預期薪資會調漲。（圖／國泰金控提供）

國泰金控今（20）日發布「12月國民經濟信心調查結果」，顯示民眾對未來景氣展望從11月的-8.1微幅反彈至-7.3，但對於整體經濟環境仍偏保守，包括明年通膨率及股市樂觀情緒都呈現悲觀。年關將近民眾對於明年薪資是否調漲，年終獎金預期等都偏向於樂觀，有逾5成民眾預期薪資會調漲；僅不到3成的民眾認為明年年終獎金將低於1個月，較去年調查減少3.4個百分點。據國發會所公布的10月景氣對策信號維持黃紅燈，領先指標與同時指標上揚幅度減緩。國泰金指出，本月調查顯示景氣現況樂觀指數微降至-8.3、展望樂觀指數則微幅反彈至-7.3、耐久財消費意願指數同步減弱至-11，以及賣房意願則走弱至-13.2。另外，主計總處11月預估台灣2025年經濟成長率3.29%，通貨膨脹率1.93%。國泰金針對未來展望調查，發現民眾對於2025年的經濟成長預估比較保守，對於通膨預期則相對較高。民眾對於2025年台灣經濟成長率的平均預期值小幅上揚至2.85%，較前月的2.84%微幅上升，有52%的民眾認為2025年經濟成長率會低於3%。民眾對於2025年平均通膨預期值落在2.27%，有66%眾認為2025年通貨膨脹率會高於2%。而受美國總統當選人川普內閣人選、政策逐一出爐，政治不確定性令國際股市區間震盪，民眾對於台股的樂觀指數下降至14.3，風險偏好指數減弱至16.3。另一方面，國泰金也調查民眾對2025年薪資調幅的預期，顯示有逾5成民眾預期薪資會調漲，其中7.9%民眾認為加薪幅度超過3%，有44%民眾預期明年每月經常性薪資維持不變；民眾對於薪資調漲預期，比2023年時樂觀。關於民眾對於年終獎金的預期，有超過6成民眾預期年終獎金1至3個月，較去年調查增加3.1個百分點，另有8.6%的民眾覺得年終會超過3個月，較去年調查上升0.3個百分點，僅有29%的民眾認為年終獎金將低於1個月，較去年調查減少3.4個百分點。