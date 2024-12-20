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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭羈押禁見，北檢近日將會起訴偵結。柯文哲16日透過律師申請解除通信禁令，外傳要請辭黨主席，台北地院今（20）日表示，柯文哲擬具的台灣民眾黨黨主席的辭職聲明，經法院審酌其內容，並未與其所涉犯貪污治罪制條例犯罪嫌疑相關，是該黨一般黨務運作事宜，應無勾串共犯或證人、湮滅證據之虞，不妨礙羈押聲請人並禁止其接見通信目的，且不影響偵查不公開；法院准許聲請人辭黨主席聲明交付民眾黨秘書長周榆修。此外，依照民眾黨黨章，只有規定黨主席請辭後的處理方式，沒有規定黨主席辭職模式，也因此應以表達請辭之意後就生效，也因此柯文哲聲請將辭職黨主席聲明交給民眾黨秘書長周榆修，交給民眾黨時，辭職效力就產生，不影響檢察官繼續偵查作為，沒有勾串共犯證人、湮滅證據之虞，因此裁准。民眾黨表示，在法院傳給媒體公告主文之前，民眾黨尚未收到柯文哲主席相關文件，後續仍待收到文件，才能釐清文件內容。然而，尚未收到文件前，卻看到法官公告的主文內提及『依據台O民O黨網頁下載之「台O民O黨黨章」第三章第二節第十六條規定，僅規定黨主席請辭後之處理方式，並未明定黨主席請辭之程式；而依法理，應以請辭之意思表示到達，即生辭職效力。』將此信函內容公布，且主動詮釋本黨黨章，台灣民眾黨表示，本黨相關章程之運作，應由本黨內部開會處理，而非法官自行透過主文宣告判定「辭職生效」。