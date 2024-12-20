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國民黨力拼今（20）日要將《憲法訴訟法》、《財政收支劃分法》、《公職人員選舉罷免法》等法案完成三讀，日前連續夜宿在議場前，不過19日卻反遭綠委突襲，直接破窗進入議場搶占主席台，並在出入口築起防禦工事，甚至用大鎖、用矽利康灌入鑰匙孔，不讓藍委進入。過程中，藍委徐巧芯助理、謝龍介姪子謝克洋想將油壓剪等工具想送入議場被阻攔，結果一名手拿三立麥克風的記者立刻稱「他是立委助理」，幫謝克洋解圍，最後成功將工具送入議場。而該名女記者也被起底，原來是謝克洋正在交往中的女朋友。藍綠黨團今在攻防時，因會議室所有門都被民進黨鎖住，藍委試圖以各種方式破門進入，而謝克洋則背著一包油壓剪等工具想送入議場，警衛見狀隨即阻攔，指袋子內是違禁品，不能進入議場，但謝克洋表示是他老闆要他帶進去的，警衛則要求他表明身份，出示證件。沒想到此時突然出現一名拿三立麥克風的女記者，幫謝克洋解圍，稱謝克洋是立委助理，雖然警衛表示「助理也不可以帶那個東西進去啊」，但謝克洋仍在該名女記者協助下，成功把工具送入議場。事後該名女記者還嗆立委邱議瑩，「人家是立委助理，你跟他吵架幹嘛？」邱議瑩回「他帶一個大剪刀進來欸！」女記者再嗆「啊你們就擋在這裡啊！莫名其妙」。邱議瑩傻眼表示「記者比立委還兇欸！我的天啊！」女記者又回嗆「你比較兇吧！」而該名女記者也被起底，是三立記者魏汶萱，有網友也發現，她就是謝克洋的女友。對此，三立新聞部發表聲明，「關於今日上午立法院朝野攻防過程中，本台魏姓記者涉入新聞事件紛爭致使輿論關注一事，顯有違新聞採訪專業，三立新聞對此表示歉意，已立即請記者先行返回公司說明當下情況，並依規懲處。」三立新聞部表示，基於新聞從業人員必須謹守中立的原則，採訪同仁在第一線採訪，務必恪遵採訪專業。除了再次告誡採訪同仁在採訪現場應秉持中立報導原則外，也會在了解此案後，進行內部檢討與改進作為。