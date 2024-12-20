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▲立院藍綠大戰，日本沖繩高中生來台見證台灣國會亂象。（圖／記者呂炯昌攝，2024.12.20）

為了不讓國民黨強行三讀通過《憲法訴訟法》、《財政收支劃分法》、《公職人員選舉罷免法》等法案，民進黨立委昨日深夜趁藍營不注意破窗搶進議場，並用三秒膠、機車大鎖將通往議場門都鎖住。在10點半藍委成功搶回主席台後，民進黨立院黨團仍不願開議場二樓大門，不只讓媒體記者工作不方便，還讓前來立院參觀的日本高中生失望而歸。藍委也大罵民進黨學韓國搞戒嚴。國民黨立委葉元之表示，民進黨真是沒下限，他們是周二就在議場前排隊，民進黨卻是破窗進入，好像民進黨說了算，還把議場霸佔不讓別人進入，簡直是學韓國戒嚴。民進黨佔領議場期間將二樓記者與民眾旁聽席門用大鎖鎖上、並用三秒膠封住，還將議場一樓後門布簾拉上阻止記者拍攝，引發記者不滿，大罵「箝制新聞自由」，國民黨立委則是質疑「為什麼不讓記者拍攝，敢做要敢當。」來自日本沖繩的高中生來台參加畢業旅行，今日上午參觀立院，卻也因為議場遭到民進黨用大鎖鎖住，無法進入，只好在議場前拍照留念。10點半藍委成功搶回主席台後，民進黨立院黨團仍不願開議場二樓大門，記者們在黨團群組呼籲將大鎖撤除，不要妨礙媒體工作。