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▲「GODIVA 醇濃熱巧克力」沒有加入任何一滴水，採用純奶調製而成。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲GODIVA 法蘭絨毛毯、GODIVA 保溫保冷袋。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲GODIVA 品牌保溫杯，購買2杯「GODIVA 醇濃熱巧克力」，即可加價換購。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲OK超商與茗京萃打造草本護嗓茶飲特價39元。（圖／業者提供）

7-11每年冬季受到歡迎的聯名GODIVA熱巧克力飲回歸了！將於12月25日起推出「GODIVA 醇濃熱巧克力」，不過今年以「精緻8oz小杯裝」（240ml）回歸，售價同樣維持每杯99元，是否隔了一年縮水迷你杯？官方揭反轉真相，今年以純奶不加一滴水調製，看似容量較少，不過可可濃郁程度反而加倍濃郁。且購買2杯GODIVA 醇濃熱巧克力還有限量週邊加價購。7-11今年第8度攜手GODIVA，推出由巧克力大師Chef Sebastien Bauer精心研製主廚特調、全新升級配方，「GODIVA 醇濃熱巧克力」，嚴選來自西非產區的可可豆，打造出濃郁醇厚的口感，宛如現煮般的精品級熱巧克力饗宴，今年售價維持每杯99元再加贈OPENPOINT點數20點。雖然容量改採精緻8oz小杯裝，不過內容物一點也不縮水，雖然變身迷你杯，反而濃郁口感翻倍，如同巧克力塊融於牛奶中的細緻醇厚風味，巧克力控千萬不能錯過。且自12月25日起至2025年1月9日期間，即可加價換購GODIVA 年度VIP好禮。◾GODIVA 法蘭絨毛毯，加價399元、限量6000組◾GODIVA 品牌保溫杯，加價399元、限量3000組◾GODIVA 保溫保冷袋，加價299元、限量1000組此外，OK超商攜手「茗京萃」推出冬季限定機能茶飲系列，即日起至12月31日前，包括百草甘與紫蘇飲，強調保暖、提神、潤喉等機能，限定暖心價39元（原價55元）。以及冬季必備的聖誕節限定「阿華田」兩款聯名經典巧克力熱飲，單杯7折優惠。◾經典阿華田7折，原價50元、特價35元◾阿華田摩卡拿鐵7折，原價65元、特價46元