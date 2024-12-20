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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案自9月5日起遭羈押禁見迄今，北檢近日將會起訴偵結。柯文哲16日透過律師申請解除通信禁令，外傳要請辭黨主席。台北地院今（20）日證實，柯文哲擬具台灣民眾黨黨主席辭職聲明，法院准許聲請人辭黨主席聲明交付民眾黨秘書長周榆修。不過，資深媒體人樊啓明質疑，北院有權裁准解除禁止通信，但是否可以對外揭露其信件內容?台北地院表示，經法院審酌其內容，並未與其所涉犯貪污治罪制條例犯罪嫌疑相關，是該黨一般黨務運作事宜，應無勾串共犯或證人、湮滅證據之虞，不妨礙羈押聲請人並禁止其接見通信目的，且不影響偵查不公開；法院准許聲請人辭黨主席聲明交付民眾黨秘書長周榆修。民眾黨回應指出， 在法院傳給媒體公告主文之前，本黨尚未收到柯文哲主席相關文件，後續仍待收到文件，才能釐清文件內容。然而，尚未收到文件前，卻看到法官公告的主文內提及『依據台O民O黨網頁下載之「台O民O黨黨章」第三章第二節第十六條規定，僅規定黨主席請辭後之處理方式，並未明定黨主席請辭之程式；而依法理，應以請辭之意思表示到達，即生辭職效力。』將此信函內容公布，且主動詮釋本黨黨章。民眾黨表示，本黨相關章程之運作，應由本黨內部開會處理，而非法官自行透過主文宣告判定「辭職生效」。樊啓明則表示，柯文哲請辭民眾黨主席 申請公文曝光，他比較好奇的是，北院有權裁准解除禁止通信，但是否可以對外揭露其信件內容?