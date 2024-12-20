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▲保六加派警力保護立法院長韓國瑜。（圖／記者呂炯昌攝，2024,12,20)

▲民進黨發言人吳崢。（圖／記者呂炯昌攝）

立法院會今（20）日擬三讀《憲法訴訟法》、《財政收支劃分法》、《公職人員選舉罷免法》等爭議法案，藍綠在議場內爆發激烈衝突，場外則是青鳥再度集結。在10點半國民黨靠優勢人力清空議場後，場外青鳥大喊「停止開會」，並試圖衝入立院內，警方則是加派警力防止立院再度遭到攻佔，並加派警力保護院長韓國瑜安全。在綠委離開議場，立院工作人員修復遭到破壞的麥克風器材時，11點20分開始，青鳥們開始耐不住情緒，突然向前方警力推擠，儘管主辦單位呼籲冷靜，但青鳥們仍邊喊著口號「停止開會」、「退回惡法！」並拆除、推倒濟南路最外層護欄，企圖從立院康園餐廳入口衝進立法院。立院駐衛警則是加派保六警力維安，試圖阻絕青鳥們闖入立院。民進黨發言人吳崢在議場前受訪分享2014年太陽花學運佔領立院的經驗，吳崢說，2014年他是從青島東路側門，當時是為了阻擋黑箱服貿、保護台灣民主體制，跟其他學生衝進立院，昨天看到民進黨立委同樣從青島東路側門，為了要阻止國民黨通過破壞憲法、破壞民主體制的惡質法案，他的心情非常五味雜成。由於濟南路上青鳥與警方發生衝撞，試圖衝進立院，民進黨立委邱議瑩在議場內也拿水丟到立法院長韓國瑜的臉，韓國瑜主持院會至下午1點半，交棒給副院長江啟臣，回到院長室休息時至少有6名保六警力保護，院長室外除了隨扈外，也增派警力戒備。