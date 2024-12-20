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▲龍語申（左）和何依霈（右）就是演八點檔相識相戀的。（圖／三立提供）

龍語申加入三立八點台劇《願望》演出，和老婆何依霈、小姨子羅巧倫對戲，而且劇中角色設定，何依霈還要要他「小舅」，讓龍語申忍不住大笑，被問到這兩個女人誰使壞更勝一籌？龍語申說，「她們各有千秋！還好現實都很善良可愛。」何依霈與羅巧倫姊妹在劇中極盡使壞，而龍語申加入後，何依霈還要稱呼他為「小舅」，惹龍語申大笑，被問到身邊的兩位女人誰使壞略勝一籌？龍語申笑說，「我都會準時收看！我覺她們兩人的壞各有千秋，還好她們現實生活中都很善良可愛，不然我應該會怕爆。」而在未加入劇組演出前，龍語申都會在家等老婆下班，也會幫她準備好早餐，送她出門上班，貼心到老婆都沒話說，《一家團圓》讓龍語申與何依霈從相識到結婚，對這次《願望》同台演出，龍語申說目前還沒有對到戲，也想過要是對到戲，會不會尷尬，但他表示，「應該攝影機開始拍就沒有這個問題了，所以排戲的時候要適應感受一下。」何依霈因為演反派，經常有報應戲，很常會帶傷回家，龍語申也心疼，「就看哪裡瘀青或是腫起來，就幫她用藥膏推，也會安撫一下她緊繃的心靈。」又被追問如果未來有對戲要互打巴掌要怎應付？他笑說按照他的角色跟體型，好像沒有打過女生巴掌，但滿常抓住手把人摔出去，因為有特別學過，所以這點他有自信能保護好對手演員，目前都還在熟悉劇本和角色人物中。