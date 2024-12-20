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隨著冬日氛圍越來越濃厚，氣溫驟降，肌膚又要面臨乾燥缺水的考驗，是時候該精進我們的保養品了！這一次，Bello.U特別邀請南韓治癒男神池昌旭擔任品牌代言人，為全新「超導HA極光系列」揭開序幕，不僅如此，池昌旭更將於明年親臨台灣，與大家一起見證高效護膚的全新境界！Bello.U「超導HA極光系列」透過BITT離子化透皮輸送專利技術與玻尿酸微針技術兩大核心科技，徹底改寫傳統保養模式。BITT技術運用礦離子透皮輸送專利，提高有效成分的吸收率，解決肌膚老化及營養難以滲透的問題，最大化發揮舒緩、保濕及強化屏障的功效。而玻尿酸微針技術以「無形、無創、無刺激」的塗抹式導入方式，讓微針植入肌底、激活細胞代謝更新，將營養成分溫和地滲透至深層肌膚，實現細胞加速代謝、表皮重組及深層修護。實驗證實，使用後滲透率高達80%，遠超傳統保養品僅停留於淺表層的15%吸收率，促進膠原蛋白生成，改善肌膚質感，並瞬間提升保濕效果，讓肌膚更加緊緻、平滑、重煥活力光彩，成就健康光澤肌膚的全新保養革命，連池昌旭都大讚：「Bello.U不光是外表，而是連內在美也負責的品牌。」他最推薦的正是超導HA極光系列，微針技術不僅讓皮膚有彈性及保濕，也有改善毛孔的效果，使用後立即能感受到皮膚的變化，他表示自己也經常使用。「超導HA 毛孔凝時化妝水」（玻尿酸微針化妝水，100針）可每日使用，含有1000ppm高效成分，專為快速補水與提升吸收力設計。產品核心成分包括丁二醇、透明質酸鈉、甘油、泛醇、煙醯胺等，有效深層保濕，修復肌膚屏障，維持長效水潤。同時，玻尿酸微針技術可提高產品的滲透效率，幫助活性成分深入肌底，改善毛孔粗大與肌膚整體質感。此外，煙醯胺與抗氧化成分能提亮膚色，減少細紋與皺紋，抵禦環境傷害，讓肌膚柔嫩有彈性。推薦給暗沉肌膚、黑色素沉澱及毛孔不疏通者，全面打造水潤光澤肌膚。而「超導HA 毛孔凝時面霜」（玻尿酸微針面霜，500針）則建議使用三日後休息一日，濃縮配方達到5940ppm，適合深層修護與肌膚緊緻需求。主要成分包括丁二醇、透明質酸鈉、水解海綿、腺苷、煙醯胺及維生素E等，有助於促進膠原蛋白與彈性蛋白生成，緊緻肌膚並縮小毛孔。同時，微針技術能促進角質代謝，加速皮膚更新，清除毛孔髒污，改善毛孔堵塞問題。煙醯胺與腺苷的結合，則可提亮膚色、抗氧化並提升肌膚彈性。這款面霜特別推薦給毛孔粗大、毛孔堵塞以及適應輕微刺痛感的肌膚使用者，幫助肌膚由內而外恢復健康平滑狀態。Bello.U「超導HA 極光系列」主打「7天奇蹟」，讓你的肌膚從乾燥疲憊瞬間變身水潤亮澤的發光肌！根據韓國SKINMED美容臨床實驗中心的數據（SM-NC02-24028-407），超導HA毛孔凝時面霜在保濕、緊緻等表現上完勝同類產品，效果直接拉滿！經22位實測使用者親身證明，7天就能有效趕走乾燥暗沉，讓肌膚水潤又平滑，這個冬天就靠它輕鬆迎接好氣色！