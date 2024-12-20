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台中大肚區的全聯大肚廠房新建工程昨(19)日下午火警，市長盧秀燕獲報後立即趕赴火災現場關心，今早也前往梧棲童綜合醫院探視傷患與發放慰問金。她強調，對於該公司發生重大工安將三法併罰絕不寬貸，並全力協助受害者及其家屬後續事宜，也感謝消防弟兄連夜救災及醫院全力救治傷者，以及市府相關局處針對空污防護、交通管制及職災勞檢的努力。盧秀燕表示，全聯大肚廠房新建工廠昨下午發生大火，火勢非常快速、猛烈且全場燃燒，造成9死8傷不幸事件，第一時間分送各家醫院，今早她與副秘書長張大春分別前往探視，傷患目前生命跡象穩定，傷勢主要為嗆傷，需要高壓氧治療，昨天第一時間她已請民政局長吳世瑋及區公所代表市府去慰問，今天她也前往慰問。有關此起火災發生原因？盧秀燕說，該棟建物是合法申請興建的建物，今早檢察官跟台中市消防局同仁已進場調查，將加速釐清事發原因；不過因為該公司造成嚴重的工安事件，所以市府三法併罰，包括依「建築法」、「職業安全衛生法」勒令停工限期改善並裁罰，也將依違反「空氣污染防制法」加重處分。有關民眾不幸死傷，市府也要求公司務必盡到撫卹賠償的責任，市府將全力協助受害者及其家屬。消防局長孫福佑表示，今主要工作為釐清起火原因，早上已與地檢署檢察官進入火場中進行勘驗。環保局長陳宏益說明，火災嚴重影響周邊空氣品質，昨日除火場黑煙漫布外，在鄰近的PM2.5感測器，從13時30分開始飆高到每立方公尺超過1500微克，持續時間1小時之後，才降低到400多微克，污染事實明確，環保局將視火災事故調查結果，依違反空污法第32條規定開罰，最高可罰500萬元。都發局長李正偉指出，都發局已依違反建築法第63條規定，未有維護安全、防範危險及預防火災的適當設備或措施，依同法第89條裁處承造人、監造人「最高罰鍰」各9萬元外，並依工地火災SOP，發函勒令停工及限期改善，後續須經第三公正單位鑑定安全無虞，才可依規申請復工。另也依規將承造人（包含營造業的專任工程人員、工地主任）、監造人（監造建築師）移送懲戒；另此案司法已介入調查，將尊重後續調查結果並依規裁處。勞工局長林淑媛表示，勞工局已依「職業安全衛生法」勒令停工改善，並將裁罰新台幣3萬元以上、30萬元以下罰鍰，後續將依火場鑑定報告釐清究責。有關職災勞工死亡案，戶籍地於台中市者將發放20萬元慰問金，並協助向勞保局申請職災勞工死亡給付；另針對傷者，將提供住院慰助金、職災權益諮詢等相關協處。另有二位越南籍罹災死亡非法移工，今已連絡母國辦事處協助後續事宜，並針對廠商是否涉及非法容留、非法聘僱等違反就業服務法等問題進一步釐清，如查證屬實，將分別依法處新臺幣15萬元以上、75萬元以下罰鍰。