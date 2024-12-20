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迎接溫馨耶誕佳節！台中市政府民政局與台中市教會發展策略聯盟協會攜手舉辦的「2024台中好聖誕-台中亮起來」活動，12月22日至24日將在台中市民廣場溫馨登場，今年特別打造9米高夢幻主燈「星願之樹」，結合星光市集、親子趣味活動、平安祝福禱告站及耶誕晚會等系列活動，精彩可期，不容錯過！民政局長吳世瑋表示，24日平安夜當晚將集結1,004位聖誕老公公齊唱耶誕詩歌報佳音，歡迎市民朋友一起分享喜悅、傳遞幸福。吳世瑋指出，台中好聖誕活動已邁入第五屆，每年透過不同慶祝主題，將聖誕佳節的幸福量能傳遍城市各個角落，今年活動以「台中亮起來」為主題，活動主視覺並以光芒四射的放射狀構圖為核心，代表台中市向外擴展的城市生命力，同時呼應台中宜人的天氣條件，傳達出台中溫暖、向外擴散的能量，將台中這座城市的活力與節日的歡樂氛圍融合在一起，展現台中宜居城市的獨特魅力。吳世瑋提到，今年活動主燈為高達9米的「星願之樹」，並結合雲朵造型椅及多元符號的點綴吊飾構成，搭配台中晴朗的夜空為背景，襯托著星星、月亮與球狀雲朵等美麗天體，象徵台中不僅天氣舒爽晴朗，更是適合實現夢想的城市。此外，設置的雲朵造型椅也能提供民眾打卡拍照，並可坐著休憩享受台中輕鬆愜意的氛圍；而多元符號的點綴吊飾，則象徵台中多元共融社會的豐富面貌，不同的族群、文化與價值都能在此受到同等尊重和傾聽。民政局表示，12月22日至24日活動期間在市民廣場兩側(公益路側及中興街側)將設置逾90個攤位的聖誕星光市集，集結文創美食等各式攤位，並於22日上午10時至晚上10時登場；23日及24日則是下午4時至晚上10時。另，12月22日下午2時至6時則有親子遊戲站、聖誕祝福體驗與草地趣味活動，讓大家可以逛市集、吃美食、體驗各式戶外活動；下午3時至晚上9時還有耶誕Sunday Night，邀請王宏恩、閻正天、典躍舞團、黑門音樂、旌旗音樂等帶來活力四射的演出。此外，12月24日晚上7時至9時，則安排熾燄樂團、原舞曲、众擊坊等團體帶來精彩演出，晚會活動壓軸更將集結1,004位聖誕老人，帶領大家同唱耶誕詩歌讚頌聖恩，為台中市祈福，並至鄰近百貨商場、社區鄰里報佳音，透過歌曲與發送糖果等小禮物，將聖誕溫馨的祝福傳播城市各個角落，歡迎大家攜帶發光物品，一起點亮台中市民廣場，收獲歡樂與享受團聚的美好。