「亞洲統神」張嘉航明（21）日晚間將在小巨蛋與蹦闆呂育銓透過《拳上2024》一決高下，今（20）日雙方進行「賽前過磅」，統神經歷3個月的減肥後，體重來到99.6公斤，蹦闆則是75.4公斤，統神將配戴18盎司的拳套，蹦闆配戴10盎司拳套，進行6回合、每回合3分鐘，回合間休息1分鐘的賽制。
統神今天在賽前過磅表現特別亢奮，從台下到台上不斷跳躍、揮拳，身體看上去輕盈許多，針對體重從8月的133公斤瘦到剩99.6公斤，統神也表示，準備《拳上2024》最辛苦的就是減重，賽前面對蹦闆也只有「I will beat him like a dog！」一句話想說。
蹦闆則是一如往常表現的相當冷靜，並承諾「如果打輸統神一定會退出自媒體」，蹦闆分享，準備《拳上》讓他在工作上專注力增強、精神也比較穩定；蹦闆也透露，明天老婆和5歲的孩子都不會到現場，「因為小朋友不適合看這種打動物的場面。」
提到《拳上》對決蹦闆的戰略，統神認為「保持體能」最關鍵，3分鐘6回隊體力消耗過大，「但一定打的完6回合，只是到最後你就看我們兩個在上面喘，而且一直出拳的人會比較累，所以我就是慢慢打，找機會大拳進去」；統神也分享，賽前模擬3分鐘6回合「累到不行」，第一回合All in，後面直接脫力，教練也要非常放水他才撐得完。
🟡統神、蹦闆吵架始末
回顧統神、蹦闆吵架背景，從事精品代購的「蹦闆」先前因穿著 LV 假貨，被網友狠嗆人設翻車，他強調衣服是老婆買的，自己不知情，因此根本不是翻車，並說Joeman、蕾菈、Toyz、游否希等人的爭議行為才叫翻車，其中他也嗆聲統神是「跟黃子佼做兄弟的賴皮豬」，明指統神也是翻車的案例之一。
統神得知後怒不可遏，直接在直播中與蹦闆連線互噴，最後提議打一場拳賽了結，蹦闆也二話不說答應，隨後統神便與《拳上》主辦方之一的鍇睿國際聯繫，最後促成這場出場費破千萬的《拳上2024》。
我是廣告 請繼續往下閱讀
蹦闆則是一如往常表現的相當冷靜，並承諾「如果打輸統神一定會退出自媒體」，蹦闆分享，準備《拳上》讓他在工作上專注力增強、精神也比較穩定；蹦闆也透露，明天老婆和5歲的孩子都不會到現場，「因為小朋友不適合看這種打動物的場面。」
提到《拳上》對決蹦闆的戰略，統神認為「保持體能」最關鍵，3分鐘6回隊體力消耗過大，「但一定打的完6回合，只是到最後你就看我們兩個在上面喘，而且一直出拳的人會比較累，所以我就是慢慢打，找機會大拳進去」；統神也分享，賽前模擬3分鐘6回合「累到不行」，第一回合All in，後面直接脫力，教練也要非常放水他才撐得完。
🟡統神、蹦闆吵架始末
回顧統神、蹦闆吵架背景，從事精品代購的「蹦闆」先前因穿著 LV 假貨，被網友狠嗆人設翻車，他強調衣服是老婆買的，自己不知情，因此根本不是翻車，並說Joeman、蕾菈、Toyz、游否希等人的爭議行為才叫翻車，其中他也嗆聲統神是「跟黃子佼做兄弟的賴皮豬」，明指統神也是翻車的案例之一。
統神得知後怒不可遏，直接在直播中與蹦闆連線互噴，最後提議打一場拳賽了結，蹦闆也二話不說答應，隨後統神便與《拳上》主辦方之一的鍇睿國際聯繫，最後促成這場出場費破千萬的《拳上2024》。