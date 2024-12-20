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▲統神體重從8月的133公斤瘦到剩99.6公斤，今天在記者會現場回蹦亂跳，身體看上去輕盈許多。（圖／記者陳明安攝）

▲《拳上2024》於12月21日在台北小巨蛋開打，主秀嘉賓是「亞洲統神」張嘉航及「蹦闆」呂育銓。（圖／NOWnews社群中心）

「亞洲統神」張嘉航明（21）日晚間將在小巨蛋與蹦闆呂育銓透過《拳上2024》一決高下，今（20）日雙方進行「賽前過磅」，，進行6回合、每回合3分鐘，回合間休息1分鐘的賽制。統神今天在賽前過磅表現特別亢奮，從台下到台上不斷跳躍、揮拳，身體看上去輕盈許多，針對體重從8月的133公斤瘦到剩99.6公斤，蹦闆則是一如往常表現的相當冷靜；蹦闆也透露，明天老婆和5歲的孩子都不會到現場，「因為小朋友不適合看這種打動物的場面。」提到《拳上》對決蹦闆的戰略，統神認為「保持體能」最關鍵，3分鐘6回隊體力消耗過大，「」；統神也分享，賽前模擬3分鐘6回合「累到不行」，第一回合All in，後面直接脫力，教練也要非常放水他才撐得完。回顧統神、蹦闆吵架背景，從事精品代購的「蹦闆」先前因穿著 LV 假貨，被網友狠嗆人設翻車，他強調衣服是老婆買的，自己不知情，因此根本不是翻車，並說Joeman、蕾菈、Toyz、游否希等人的爭議行為才叫翻車，其中他也嗆聲統神是「跟黃子佼做兄弟的賴皮豬」，明指統神也是翻車的案例之一。統神得知後怒不可遏，直接在直播中與蹦闆連線互噴，最後提議打一場拳賽了結，蹦闆也二話不說答應，隨後統神便與《拳上》主辦方之一的鍇睿國際聯繫，最後促成這場出場費破千萬的《拳上2024》。