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▲中鋼公司董事長黃建智說明114年1月及第1季鋼品盤價均以平盤開出的情形。(資料照／記者黃守作攝)

▲中鋼公司明(114)年1月及第1季鋼品盤價均以平盤開出。(資料照／記者黃守作攝)

中鋼公司認為，全球經濟維持向好態勢，國際鋼市緩步復甦，但明(114)年第1季第1季1至3月因適逢我國春節長假，屬傳統產業淡季，加上市場目前多觀望川普新政走向，加上中國大陸利多政策尚需時間發酵，短期鋼市仍處調整階段，因此決定114年1月及第1季1至3月鋼品盤價，將以平高盤開出，以穩定客戶購料成本，提振購料信心。中鋼公司董事長黃建智表示，歐美通膨壓力緩解，漸進開啟降息循環，逐步淡化高利率環境對經濟活動的抑制效應，OECD將2025年全球經濟成長，較9月預估上調0.1%至3.3%，全球經濟可望維持穩健成長，而我國近期經濟表現穩健，出口受新興科技與AI浪潮帶動下持續擴張，帶動內需和投資建設，消費動能穩定上升，主計總處預測2025年台灣經濟成長率將達3.29%。黃建智說，在鋼鐵需求方面，我國10月工業生產指數，連續8個月正成長，帶動廠辦、機械設備與伺服器需求成長，而歐洲雖面臨汽車業生存危機，然受惠於歐洲央行降息與消費者支出回溫，用鋼產業需求仍有支撐，中國大陸國統局公布11月份製造業PMI上升0.2來到50.3，已連續2個月處於擴張區間，並定調2025年將加強貨幣、財政與就業等政策協調配合，提振消費與擴大內需，加上世界鋼鐵協會(worldsteel)預估2025年全球鋼鐵需求將較今(113)年增加2060萬噸至17億7150萬噸，成長達1.2%，脫離過往2年的衰退，可望邁向復甦前景。黃建智並說，在鋼鐵供給方面，世界鋼鐵協會(worldsteel)統計今年10月單月全球粗鋼產量年增1%，上升至1.521億噸，中國大陸前11月粗鋼產量累計9.29億噸，年減2.7%，加以中鋼協統計12月上旬鋼材社會庫存降至776.1萬噸，環比與同比分別大幅降低5.4%與11.8%，為2020年以來之低點，庫存水準處於近年低位，供給面已相對緊縮。至於原物料與營運成本方面，原物料行情受中國大陸振興經濟政策支撐，鐵礦砂與煤礦分別維持每公噸100至110美元與200至210美元水準，煉鋼成本平穩，有利支撐鋼價不墜，在鋼鐵行情方面，歐美適逢年末長假，需求平淡，鋼價呈現橫向盤整態勢，中國大陸流通行情受利多政策激勵，帶動熱軋期現貨與出口報價上揚，寶武、鞍本114年1月平板類產品以平高盤開出，亞洲鋼價底部支撐力道穩健。黃建智指出，明(114)年為我國碳費開徵元年，未來降低碳排放與落實碳盤查，是用鋼產業提升競爭力之關鍵，中鋼公司將與用鋼下游業者攜手並進迎接碳定價時代，並為穩定下游客戶購料成本，針對明(114)年1月份之月盤產品與第1季之季盤產品，以平盤開出，並依各產業需求與競爭環境不同，以多元措施協助用戶爭取訂單。