▲由教育部政務次長葉丙成(左三)頒獎給「輝金姑」嶺東科大設計團隊。(圖/嶺東科大提供)

▲「輝金姑」黑白雙版海報,可以檢視52種螢火蟲名字及觀賞發光特徵,獲得競賽卓越獎。(圖/嶺東科大提供)

▲由教育部政務次長葉丙成(左)頒獎給「自食塑果」嶺東科大設計團隊代表。(圖/嶺東科大提供)

▲「自食塑果」以塑膠碎片結合食材外觀的食物模型,凸顯塑膠化食物意象,獲競賽卓越獎。(圖/嶺東科大提供)

教育部今(20)日舉辦2024「第20屆技職之光」頒獎典禮,嶺東科技大學視覺傳達設計系,以兩件聚焦環境生態的畢業專題作品「輝金姑」與「自食塑果」,在設計領域再次奪標,榮獲技職之光「競賽卓越獎」,這是嶺東科大連續5年擦亮「設計菁英搖籃」的金字招牌,在設計教育展現卓越實力。「技職之光」自2005年起由教育部創設,用以表揚技職教育師生於國際技藝競賽中的卓越表現,彰顯台灣技職教育的專業特色與競爭優勢,透過技能競技讓世界看到台灣的實力與創意。嶺東科大視傳系深耕設計教育36年,始終致力於培育設計菁英,讓設計轉動世界,並引領學子回應當代各種環境和社會的永續議題,作品在國內外各類競賽中皆大放異彩。此次獲得表揚的「輝金姑」是以永續保育觀念為題創作,將臺灣的52種螢火蟲以發光的飛行軌跡為發想,以纏繞線條結合夜光材料,將螢火蟲的樣貌與相關知識細膩刻畫,讓國際都看到臺灣的螢火蟲之美。該作品憑藉獨特的表現手法與細膩設計,橫掃國內外八項設計大獎,包括金點設計獎的兩項「年度最佳設計獎」、金星設計獎平面類金獎、德國C-IDEA- New Star Award以及紅點設計大獎設計最佳獎(Best of the Best)及紅點獎等,展現台灣設計學子的高度專業與環保關懷,獲得國際評審共鳴與肯定。而另一組獲表揚的「自食塑果」,設計理念則是藉由日常生活中,經常食用的20種食物被塑膠滲透的意象,提醒和警示過度使用塑膠製品的危害性,促使大家更自發性地透過減量、回收和再利用,大幅減少塑膠廢棄物產生,善盡地球公民的責任。作品榮獲紅點設計大獎設計最佳獎(Best of the Best)與紅點獎肯定,成為設計結合社會責任的典範之作。嶺東科大校長陳仁龍親臨現場表示,學校始終秉持「設計菁英的夢想基地」使命,已連續五年榮獲技職之光殊榮,是嶺東的驕傲,更是台灣技職教育卓越表現的象徵。未來會持續以永續發展為理念善盡大學社會責任,引領學生與產業緊密鏈結、接軌國際,並重視社會關懷議題,成為推動設計實踐與創新思維的領航者。