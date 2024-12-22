▲「公共建築物無障礙生活環境督導」，針對各縣市建築物無障礙業務辦理書面考評外「業務考核」及「實地現場考核」等項目整體總(圖／都市發展局提供)

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▲都市發展局輔導轄內各類既有公共建築物，設身處地了解各場所改善無障礙之困境(圖／都市發展局提供)

內政部國土管理署每年均邀集專家學者及相關團體代表組成督導小組辦理「公共建築物無障礙生活環境督導」，除針對各縣市建築物無障礙業務辦理書面考評外，並對於新建與既有公共建築物的無障礙通路、樓梯、昇降設備、廁所盥洗室、浴室、輪椅觀眾席位、停車空間、無障礙標誌以及騎樓整平情形等項目進行實地抽查。臺中市在113年「業務考核」及「實地現場考核」等項目整體總成績，榮獲滿分，核列「特優」。都發局表示，市府為落實人權平等理念、因應國內高齡社會趨勢，推動建置適合障礙者及高齡者行走的無障礙空間環境，每年定期由副市長主持召開「臺中市無障礙環境促進小組」，針對本市無障礙環境推動執行情形進行瞭解、檢視及建議，積極推動建置本市無障礙環境。都發局指出本市每年編列預算辦理既有公共建築物清查、檢查列管，並通知場所改善，亦委託臺中市建築師公會辦理多場相關無障礙法令說明會，加強輔導民眾辦理改善。另針對新建公共建築物依規辦理無障礙勘檢，要求起造人確實依規檢討無障礙設施設備之建置。為提升勘檢小組效能，每年辦理勘檢實務講習，邀請相關無障礙法令領域專家學者擔任講師，透過現場實例及法規講解，讓勘檢小組成員及相關單位能更深入瞭解無障礙環境需求，加強小組對於無障礙空間的觀念及勘檢應注意事項，並瞭解行動不便者日常生活上的需求，提升新、增建公共建築物無障礙環境的便利性。另針對轄內各類既有公共建築物部分，組成「臺中市公共建築物行動不便者使用設施改善諮詢審查小組」，協助受限建築物構造或設備，設置無障礙設備及設施確有困難者，個案審查諮詢及指導替代改善計畫，有效改善無障礙環境。都發局進一步表示，未來將持續推動無障礙生活環境改善，從新建建築物、既有公共建築物再到騎樓整平，串連城市的無障礙空間，不僅提供行動不便者使用，也滿足高齡化社會及不同群族群的需求；本局積極輔導轄內各類既有公共建築物，設身處地了解各場所改善無障礙之困境，共同討論及協助場所指引最合適的改善方向，長期推動及輔導改善讓許多民眾收獲實質效益，愈來愈多場所自發性地進行無障礙改善，逐步建構安全便利的無障礙環境，成為一個以「人」為本的無障礙友善模範宜居城市。此外，臺中市政府為鼓勵集合住宅針對改善室外通路、避難層坡道、昇降設備增設無障礙設施，每年度編列預算提供最高總工程經費45%的補助，歡迎有意願的社區踴躍洽住宅發展工程處(04-22289111轉69512洪先生)提出申請。 （臺中市政府都市發展局）