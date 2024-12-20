我是廣告 請繼續往下閱讀

今年邁入第三屆的JWL日本冬季聯盟，湧入大量外國選手，中職今年的冠軍球隊中信兄弟推派5位選手前往沖繩，中國更是派出了整支U23國家隊參賽，也首次有日職選手參與，日本媒體分析，會有如此變化其中之一的原因是，「可以學習日本棒球」。據日媒《Number Web》報導，西武、樂天和DeNA都派遣年輕選手參加JWL，今年被廣島釋出選手也加入，這意味著JWL競爭力提升被日職認可，此外，來自台灣的中信兄弟、韓職球隊，日本社會人球隊中的強隊、日本獨立聯盟的選手都參與其中，最引人注目的是中國Ｕ23國家隊，旨在備戰2028年洛杉磯奧運。「天啊，計分板上全是片假名…」日媒進一步指出，更令人驚訝的是來自美洲和歐洲的外國選手參賽，雖然去年就有不少，但今年數量明顯增加。「為何會這樣呢？其中一個原因可能是，去年參賽的選手中，有人成功加入了日本或亞洲的獨立聯盟。但對他們來說，更大的吸引力在於『可以學習日本棒球』。」日媒在訪問多位與會球員後如此分析。JWL的球隊人員表示，「在海外的冬季聯盟，如果你不是頂尖選手，教練甚至不會搭理你，然而，在JWL中，我們會測量所有選手的體能數據，並將比賽中的表現數據化後反饋給選手。」此外，今年還邀請專業的教練、體能訓練師和數據分析師，對選手進行親切的指導，包含投打數據和技術動作等，「我年輕時去過美國的冬季聯盟，如果當時有這樣完善的聯盟，根本不需要去海外。」有趣地是，作為比賽協調員的總負責人，同時也是奧地利國家隊教練的坂梨廣幸，不僅向選手們詳細解釋聯盟規範，還示範了如何分別處理日本的瓶裝水垃圾，從取下瓶蓋、撕去收縮標籤到正確分類，這種細緻入微的方式讓外國選手們印象深刻。日媒也指出，儘管參加JWL的費用從16.5萬日圓到55萬日圓不等，雖不便宜，但受惠於日幣貶值，對外國選手來說並未顯得太昂貴。今年共有13個國家143名選手（去年101人）參加，按實力分為「高級聯盟」和「試訓聯盟」兩個層級，各有3隊進行賽事。