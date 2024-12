我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Baby V.O.X寶刀未老,表演嗨翻全場。(圖/KBS Kpop YouTube)

▲▼40歲的尹恩惠狀態超好,台下、主持人都好驚喜。(圖/KBS Kpop YouTube)

主演《宮—野蠻王妃》、《咖啡王子1號店》的40歲女演員尹恩惠,今(20)晚驚喜登上《KBS歌謠大祝祭》舞台表演!事實上,演過多部膾炙人口作品的尹恩惠,讓人忘記她其實是女團Baby V.O.X出身的成員,舞台上不管是國標舞、合體新世代KISS OF LIFE來段Locking都難不倒她,表演讓人驚嘆不已:「是Baby V.O.X!!OMG!!!」Baby V.O.X由金倚枝、李姬珍、沈恩珍、簡美妍、尹恩惠組成,於1997年以專輯《Equalizeher (Voice of Xpression)》正式出道,但她們2006年宣布解散;隔年2007以新組合「Baby V.O.X Re.V」繼承Baby V.O.X,並在2008年發行最後一張專輯《I Believe》後解散。目前李姬珍、尹恩惠、簡美妍等人都在戲劇圈發光發熱,尹恩惠的代表作為:《宮—野蠻王妃》、《咖啡王子1號店》;李姬珍參演的《皇后的品格》、《上流戰爭3》、《大力女子姜南順》也是韓劇迷近年喜愛的電視劇。好久沒唱歌跳舞的簡美妍、金倚枝、李姬珍、沈恩珍、尹恩惠等人,今晚再以昔日團名Baby V.O.X於《KBS歌謠大祝祭》重聚,一連帶來《Get up》、《우연》之外,還合體新團KISS OF LIFE表演昔日神曲《Killer》,場上國標舞、Locking都難不倒年過40歲的各位,極好狀態讓人嘖嘖稱奇。事實上,這是Baby V.O.X暌違14年再登上舞台唱歌跳舞,尹恩惠激動表示:「我們這2週幾乎每晚都在熬夜練習,到了看膩彼此的程度,可是到了明天,可能又會覺得很想見大家,如果不見面,反而會覺得不自在。感謝《KBS歌謠大祝祭》再次給予我們這樣的機會,讓我們一起度過更多美好的時光!」