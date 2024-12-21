10度以下冷氣團來勢洶洶，保暖外套準備好了嗎？日本國民品牌UNIQLO的羽絨外套是不少人冬天的保暖外套首選，前陣子感謝祭現折1000元引發搶購，不過隨著感謝祭結束，如今這股搶購潮轉移美國時尚老牌GAP，因為GAP「全面5折，部分新品6折」引發搶購，尤其是童裝羽絨外套一件下殺千元有找，婆媽們趁機為孩子買新衣，「狂掃2大袋都不心疼」。
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GAP推出冬季盛惠，門市、網購全面5折，正價商品6折起。現正加碼「聖誕驚喜拉霸」活動，抽最高「999元購物金」，活動至2025年1月1日止。GAP此波折扣優惠堪稱全年最低。
實際上GAP官網查看，原先4999元的羽絨外套，現在只要2499元，小朋友最愛的Logo小熊刺繡圓領毛衣、羽絨外套原價1499元、1599元，如今千元有找，只需要百元的價格便能夠入手。童裝防風防潑水刷毛大學T入手價779元。
殺到骨折的優惠讓網友買瘋了，紛紛留言大讚「我婆婆直接幫我孩子買兩大袋」、「外套跟褲子居然都1500左右就買得到，GAP冬季大促真的好可怕」、「最喜歡品牌這樣打到骨折」、「連帽外套超優惠，一件折完不到900元，童裝也有折扣，全家人的衣服可以一起買，超讚」。
冷氣團來襲，大家都在問保暖外套該買哪一件？日本國民品牌UNIQLO的羽絨外套是不少人冬天的保暖外套選擇之一，不過也有愈來愈多人、尤其是崇尚CP值與機能性的工程師改買北臉（The North Face）三合一外套。近來，法國運動品牌「迪卡儂」（Decathlon）的保暖外套又暖又防水，重點是只要2000元有找，也因超高CP值獲青睞。
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