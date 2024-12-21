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▲大陸冷氣團南下影響，今天冬至（12/21）中央氣象署發布「低溫特報」。（圖／中央氣象署）

東北季風影響，今（21）日基隆北海岸有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。今（21日）下午至明（22日）晚新北市局部地區有持續10度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。大雨：基隆市、新北市⚠️：21日下午至22日晚上新北市、宜蘭縣新竹縣、苗栗縣今（21）日下午開始大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣將逐漸轉冷，其他地區入夜後溫度也逐漸下降，中北以北及東北部夜晚低溫約13、14度，其他地區15至17度，空曠地區再低1至2度；迎風面桃園以北、宜花地區及北部山區整天雲量較多，偶有局部雨，其他地區及澎、金、馬雲量也偏多。明（22）日大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，中南部日夜溫差大；基隆北海岸、東北部、東部地區及大臺北山區有局部短暫雨，大臺北地區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴；明日東半部沿海（含蘭嶼、綠島）有長浪發生的機率，請注意。