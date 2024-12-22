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立法院上週為《選罷法》、《財劃法》及《憲訴法》修法三讀展開朝野大亂鬥，綠營不敵藍白多數敗陣，三法案仍順利通過。而民眾黨立院黨團總召黃國昌則被爆出，上週五在議場內嗆民進黨團幹事長吳思瑤「可悲」、「怎麼投票，怎麼輸啊」！民眾黨立院黨團總召黃國昌被綠營幕僚周軒踢爆，上週五朝野在立法院院會大亂鬥時，他竟當著民進黨團幹事長吳思瑤的面嗆聲：「吳思瑤，妳好可悲啊，妳看看妳帶領的黨，怎麼投票，怎麼輸啊！哈。」文章也被民眾黨主席柯文哲前幕僚張益贍轉載。張益贍評論，吳思瑤所在的民進黨成立38年，在國會投票輸了30年，現在是執政黨。只要和民眾站在一起，就是一種驕傲。「而黃國昌帶領的時代力量已經關燈，接下來又要接替柯文哲當民眾黨的關燈人，才真是可悲呀！」吳思瑤也在張益贍的評論底下留言：「他昨天這樣嗆我，我真的感覺『他無比可悲』。」