我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣中油公司煉製事業部高雄煉油廠與高雄煉油廠婦女會到台東縣自閉症協進會進行愛心參訪，高雄煉油廠婦女會主委蔡秀美(左)致送善款，由台東縣自閉症協進會理事長陳百合(右)代表接受。(圖／中油高雄煉油廠提供)

▲台東縣自閉症協進會感謝台灣中油公司煉製事業部高雄煉油廠與高雄煉油廠婦女會到台東縣自閉症協進會進行愛心參訪，並致送善款及多樣民生物資，乃由該協進會理事長陳百合(左)致贈感謝狀，由高雄煉油廠廠長楊進國(右)代表接受，以資感謝。(圖／中油高雄煉油廠提供)

台灣中油公司煉製事業部高雄煉油廠廠長楊進國於今(22)日，與高雄煉油廠婦女會主委蔡秀美率婦女會成員，到台東縣自閉症協進會進行愛心參訪，以展現企業與社會團體關懷弱勢群體的責任與使命。台灣中油公司高雄煉油廠廠長楊進國與高雄煉油廠婦女會主委蔡秀美，率領婦女會成員，到台東縣自閉症協進會進行愛心參訪，受到台東縣自閉症協進會理事長陳百合率員熱烈歡迎。高雄煉油廠婦女會主委蔡秀美並致送善款及多樣民生物資，由台東縣自閉症協進會理事長陳百合代表接受，以為協進會的服務提供了實質的支持，也進一步助力協進會推動服務對象的生活與教育提升，台東縣自閉症協進會理事長陳百合也致贈感謝狀，由高雄煉油廠廠長楊進國代表接受，以表感謝之意。高雄煉油廠廠長楊進國表示，中油公司善盡企業責任，長期關懷弱勢團體不中斷，此次高雄煉油廠及婦女會的捐贈，為服務對象帶來實質幫助，提升了協進會推動公益服務的動力與信心，雙方也藉此參訪進一步交流經驗，期盼未來能有更多合作與互動的機會，共同為促進身心障礙者福祉而努力。楊進國說，此次公益參訪活動，展現了企業、團體與公益機構攜手合作的力量，讓社會大眾看見關懷的溫度，也希望能引起更多人對身心障礙者的重視與支持，盼藉由中油公司拋磚引玉，也請社會大眾一起關心偏鄉自閉患者醫療、安養問題，共同加入照護行列。高雄煉油廠婦女會主委蔡秀美並說，關懷弱勢雖然付出的僅為棉薄心意，卻能帶給他們很多的鼓勵與安慰，她呼籲更多的善心參與，將更多的愛傳播到社會各個角落。台東縣自閉症協進會理事長陳百合指出，台東縣自閉症協進會致力於服務身心障礙者，提供多元化支持，包含身心障礙日間作業設施及身心障礙嚴重情緒正向支持方案等相關服務，以促進服務對象的自立生活與融入社會能力，此次中油高雄煉油廠及婦女會捐贈善款及民生物資，不僅展現了高雄煉油廠與婦女會的愛心，更為協進會的服務發展注入了新的能量。