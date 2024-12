我是廣告 請繼續往下閱讀

再好的美食每天重複吃也會膩,甚至於會變得深惡痛絕,就像一首好歌每年大街小巷到了某個特定的時節就會播放,一定會有人希望「麥擱來啊」。眼看聖誕節又要到,不同的聖誕名曲中最讓人受不了的代表,莫過於瑪麗亞凱莉整整唱了30年的〈All I Want for Christmas Is You〉,她自己每年光靠聖誕檔期主打這首歌,就能賺進大筆版權費,更讓人反感倍增。英國日前票選「最爛的聖誕歌曲」,這首歌毫無意外穩坐冠軍,反而同樣也是每年必播的Wham!〈Last Christmas〉,人氣突然回升,今年竟獲選為最受歡迎聖誕歌。歐美文化中聖誕節是年底最後一個大假,接著很快就要跨年,因此大多數人最晚聖誕節就會回家和家人團圓,一起度過佳節,歷來也有不少人推出聖誕歌曲,就是想趁這個大檔期好好賺一波,只是有的歌曲人氣旺、成為經典,有些歌曲冷門到至今已被大多數人遺忘。不過凡事都有好壞兩面,成為經典聖誕歌就表示每年都會有很多人唱,讓人聽膩、感到厭煩的速度恐怕也比較快,〈All I Want for Christmas Is You〉就是「物極必反」的好例子。整整30年前,瑪麗亞凱莉推出這首歌,曾頗受好評,被譽為現代少有的出色聖誕歌,也很快就成為聖誕假期必播出的代表歌曲。而在亞洲,此曲和日劇做結合,成為富士電視台的《29歲的聖誕節》主題曲,因為收視大紅,使得單曲在日本也成了瑪麗亞最暢銷的代表作,至於英國更是紅到在經典聖誕影片《愛是您,愛是我》都透過小學校園演出的段落突顯出這首歌的超人氣。可是在多年之後,這首歌終於登上美國告示牌排行榜的冠軍,也成了瑪麗亞每年聖誕的主打單曲,卻開始讓民眾感到聽膩了,就像每年春節都會聽到〈恭喜恭喜〉一樣,大家期待有更新鮮的歌曲能夠欣賞,不然至少這首歌也該休息一下,不要那麼常出現,讓人覺得疲勞轟炸。這次被英國人票選上榜的最討厭聖誕歌,還包括小賈斯汀的〈Mistletoe〉,以及一堆英國大咖歌手合唱的公益單曲〈Do They Know It's Christmas?〉,〈Do They Know It's Christmas?〉曾是全英驕傲,因為那是全球樂壇第一首為了幫助衣索比亞飢荒災民所做的大合唱歌曲,全英紅星幾乎都出動,造成的熱潮大到被美國的樂界注意,才會催生出〈We Are the World〉,〈Do They Know It's Christmas?〉歷來也有不同的翻唱版本,這首歌比〈All I Want for Christmas Is You〉早了整整10年,所以今年是第40週年,難怪英國的民眾也真的覺得夠了,可以不用再來了。有趣的是,有參與〈Do They Know It's Christmas?〉的喬治麥可,自己當年的聖誕歌〈Last Christmas〉就是被大合唱壓制,只拿下排行榜亞軍,一直和冠軍無緣,到他去世之後才終於首度登上英國音樂版的冠軍。〈Last Christmas〉紅遍全球,也是每年必播,幾年前這首歌在英國被票選為僅次於〈All I Want for Christmas Is You〉的最討厭聖誕歌亞軍,今年突然人氣由黑翻紅,反而被票選為最受歡迎的聖誕歌,也許〈All I Want for Christmas Is You〉過幾年也能翻身吧。