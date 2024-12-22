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▲弗朗西斯與香蕉的對比照片，可以看出牠有多麼嬌小。（圖／翻攝francisandmaggie）

▲弗朗西斯原先被預估最多活到6歲，卻在愛的力量之下整整活了14年。（圖／翻攝francisandmaggie）

身材嬌小的奶貓時期，可以說是貓咪最可愛的精華時段，許多貓奴直到主子長大後，都常常看著照片回味當初。不過若是一隻貓咪，已經10多歲都還是幼貓體型呢？德國就有一隻網紅貓弗朗西斯（francis），被主人收養10多年都是比奶貓稍大一點的體型，而獸醫看診完後更揭露殘酷真相，不過最後主人卻創造也見證了奇蹟發生。一位德國女網友梅琳娜（melina）在2010年時於動物救援中心，收養了一隻虎斑小幼貓，並取名為弗朗西斯（francis），而帶回家照顧好幾個月後，梅琳娜發現小弗朗西斯雖然天天都有充足營養，但是體型卻還是幼奶貓型態，讓她決定帶去給獸醫進行檢查。結果獸醫經過詳細檢測後，發現弗朗西斯其實是一隻罹患侏儒症的貓咪，天生就帶有這個基因缺陷，才導致牠好幾個月以來身體都沒有成長，更驚人的是，獸醫也坦言，有這種疾病的貓咪，最多活到5、6歲就已經很厲害了。梅琳娜（melina）得知消息後雖然感到很難過，但還是決定更加愛護弗朗西斯，希望牠短短貓生能夠活得精采與快樂，沒想到在這充滿愛的環境之下，弗朗西斯竟然活到了14歲，直到2024年7月時才因急性肝衰竭，很突然地回歸貓星。生命的旅程終究會有結束的一天，弗朗西斯（francis）原先被醫生預告最長活不過6歲，卻在主人愛的照顧下活了整整14歲，且到了10多歲還依舊是可愛的幼貓體型，主人梅琳娜也感性地表示：「Francis是我的靈魂伴侶，牠也讓這個世界變得更美好」。