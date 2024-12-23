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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭羈押禁見，日前透過律師聲請解除通信禁令，並獲准將辭職聲明交付民眾黨秘書長周榆修；但民眾黨昨舉行的緊急應變會議否認收到辭職信，強調會全力支持柯文哲。對此，前立委沈富雄指出，前立委高嘉瑜當年非常蹭柯文哲，而高嘉瑜則表示「是阿北喜歡我，不是我去蹭」。高嘉瑜22日在節目《TVBS戰情室》表示，民眾黨有人現在硬把柯文哲供著、死抱著柯文哲的神主牌，說柯文哲永遠是他們的黨主席，是因為他們在民眾黨內沒有號召力、沒有能力帶領民眾黨，這是演給小草們看的，目前沒有一個人能出來說民眾黨的未來要怎麼走。高嘉瑜也說，現在民眾黨內部權力鬥爭已浮上檯面，局勢亂糟糟、分崩離析，這也是柯文哲辭不掉黨主席的原因，因為誰都不服誰，而目前最有聲量、號召力的，是民眾黨立委黃國昌。沈富雄則表示，大家不要忘掉，高嘉瑜當年是非常蹭阿北的；高嘉瑜則回說，「是阿北喜歡我，不是我去蹭」，沈富雄隨後說，高嘉瑜對阿北的一番話，是太了解阿北了，所以要給高嘉瑜講的話相當高份量的肯定。