▲2024年末《NHK紅白歌唱大賽》紅白隊嘉賓、對抗曲目、主持人以及特別單元通通公開。(圖/nhk_kouhaku X)

▲《NHK紅白歌唱大賽》為了已故藝人西田敏行設計追悼環節。(圖/NHK紅白歌唱大賽官網)

日本年末12月31日的一年一度的跨年盛典《NHK紅白歌唱大賽》今年來到第75屆,官方今(23)日公開紅、白組別的對賽曲目,發現初登場韓星有2組:ILLIT、TOMORROW X TOGETHER(TXT),米津玄師也會出現在特別單元獻唱,電視台也為了已故藝人西田敏行設計追悼環節,《NOWnews今日新聞》為讀者整理詳細嘉賓、主持人以及收看時間,一起迎接2025的到來!aiko(15)/《相思相愛》Aimyon愛繆(6)/《Wish I could see you, but》ILLIT(初)/《Magnetic》石川小百合(47)- 《能登半島》Iruka(2)/《Nagoriyuki》HY(3)/《366日》坂本冬美(36)/《Noto Wa Irankai Ne》櫻坂46(4)/《自業自得》椎名林檎(9)、MOMO/《Cheers beer》Superfly(8)/《Beautiful》髙橋真梨子(6)/《for you...》tuki.(初)/《晩餐歌》天童芳美(29)/《Anta No Hanamichi》TWICE(5)/《TT~Feel Special》西野加奈(10)/《EYES ON YOU》乃木坂46(10)/《Kikkake》ME:I(初)/《Click》MISIA(9)/紅白特別節目2024水森香織(22)/《鳥取砂丘SP》綠黃色社會(3)/《Bokurawa Ikimonodakara》LE SSERAFIM(3)/《CRAZY》-Japanese ver.-⚪️白隊參賽者、表演曲目(括弧內為參加次數):Omoinotake (初)/《幾億光年》Creepy Nuts (初)/《Bling-Bang-Bang-Born》GLAY (4)/《誘惑》鄉裕美(37)/《兩億四千萬隻眼睛GO!GO!SP》菅生健人(初)/《Hai Yorokonde》THE ALFEE(2)/《Hoshizora no Distance》JO1(3)/《Love seeker》純烈(7)/《Yumemitakajitsu》Da-iCE(初)/《I wonder》TOMORROW X TOGETHER(初)/《Blue Hour》Japanese Ver.Number_i(初)/《GOAT》新濱萊昂(初)/《I'll give you everything》Vaundy(2)/《odoriko》BE:FIRST(2)/《Masterplan》福山雅治(17)/《Hitomi~少年》藤井風(3)/《Michi Teyu Ku》星野源(10)/《地獄開麥拉》Mrs. GREEN APPLE(2)/《青與夏》南高節(6)/《神田川》三山宏(10)/《戀…情念》山內惠介(10)/《紅の蝶》玉置浩二/《Kanashimini Sayonara》冰川清志/《Hakuun No Shiro》米津玄師/《Sayonara, Mata Itsuka!》追悼・西田敏行:竹下景子、武田鐵矢、田中健、松崎茂/《如果彈了鋼琴的話》主持人:有吉弘行、橋本環奈、伊藤沙莉、鈴木奈穗子時 間:2024年12月31日(星期二)台灣時間18:20~10:45▲中間會有新聞插播收 看:NHK綜合頻道