我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2024年末《NHK紅白歌唱大賽》紅白隊嘉賓、對抗曲目、主持人以及特別單元通通公開。（圖／nhk_kouhaku X）

▲《NHK紅白歌唱大賽》為了已故藝人西田敏行設計追悼環節。（圖／NHK紅白歌唱大賽官網）

日本年末12月31日的一年一度的跨年盛典《NHK紅白歌唱大賽》今年來到第75屆，官方今（23）日公開紅、白組別的對賽曲目，發現初登場韓星有2組：ILLIT、TOMORROW X TOGETHER（TXT），米津玄師也會出現在特別單元獻唱，電視台也為了已故藝人西田敏行設計追悼環節，《NOWnews今日新聞》為讀者整理詳細嘉賓、主持人以及收看時間，一起迎接2025的到來！aiko（15）／《相思相愛》Aimyon愛繆（6）／《Wish I could see you, but》ILLIT（初）／《Magnetic》石川小百合（47）- 《能登半島》Iruka（2）／《Nagoriyuki》HY（3）／《366日》坂本冬美（36）／《Noto Wa Irankai Ne》櫻坂46（4）／《自業自得》椎名林檎（9）、MOMO／《Cheers beer》Superfly（8）／《Beautiful》髙橋真梨子（6）／《for you...》tuki.（初）／《晩餐歌》天童芳美（29）／《Anta No Hanamichi》TWICE（5）／《TT～Feel Special》西野加奈（10）／《EYES ON YOU》乃木坂46（10）／《Kikkake》ME：I（初）／《Click》MISIA（9）／紅白特別節目2024水森香織（22）／《鳥取砂丘SP》綠黃色社會（3）／《Bokurawa Ikimonodakara》LE SSERAFIM（3）／《CRAZY》-Japanese ver.-⚪️白隊參賽者、表演曲目（括弧內為參加次數）：Omoinotake （初）／《幾億光年》Creepy Nuts （初）／《Bling-Bang-Bang-Born》GLAY （4）／《誘惑》鄉裕美（37）／《兩億四千萬隻眼睛GO!GO!SP》菅生健人（初）／《Hai Yorokonde》THE ALFEE（2）／《Hoshizora no Distance》JO1（3）／《Love seeker》純烈（7）／《Yumemitakajitsu》Da-iCE（初）／《I wonder》TOMORROW X TOGETHER（初）／《Blue Hour》Japanese Ver.Number_i（初）／《GOAT》新濱萊昂（初）／《I'll give you everything》Vaundy（2）／《odoriko》BE:FIRST（2）／《Masterplan》福山雅治（17）／《Hitomi～少年》藤井風（3）／《Michi Teyu Ku》星野源（10）／《地獄開麥拉》Mrs. GREEN APPLE（2）／《青與夏》南高節（6）／《神田川》三山宏（10）／《戀…情念》山內惠介（10）／《紅の蝶》玉置浩二／《Kanashimini Sayonara》冰川清志／《Hakuun No Shiro》米津玄師／《Sayonara, Mata Itsuka！》追悼・西田敏行：竹下景子、武田鐵矢、田中健、松崎茂／《如果彈了鋼琴的話》主持人：有吉弘行、橋本環奈、伊藤沙莉、鈴木奈穗子時 間：2024年12月31日（星期二）台灣時間18：20～10：45▲中間會有新聞插播收 看：NHK綜合頻道