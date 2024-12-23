日本年末12月31日的一年一度的跨年盛典《NHK紅白歌唱大賽》今年來到第75屆，官方今（23）日公開紅、白組別的對賽曲目，發現初登場韓星有2組：ILLIT、TOMORROW X TOGETHER（TXT），米津玄師也會出現在特別單元獻唱，電視台也為了已故藝人西田敏行設計追悼環節，《NOWnews今日新聞》為讀者整理詳細嘉賓、主持人以及收看時間，一起迎接2025的到來！
🔴紅隊參賽者、表演曲目（括弧內為參加次數）：
aiko（15）／《相思相愛》
Aimyon愛繆（6）／《Wish I could see you, but》
ILLIT（初）／《Magnetic》
石川小百合（47）- 《能登半島》
Iruka（2）／《Nagoriyuki》
HY（3）／《366日》
坂本冬美（36）／《Noto Wa Irankai Ne》
櫻坂46（4）／《自業自得》
椎名林檎（9）、MOMO／《Cheers beer》
Superfly（8）／《Beautiful》
髙橋真梨子（6）／《for you...》
tuki.（初）／《晩餐歌》
天童芳美（29）／《Anta No Hanamichi》
TWICE（5）／《TT～Feel Special》
西野加奈（10）／《EYES ON YOU》
乃木坂46（10）／《Kikkake》
ME：I（初）／《Click》
MISIA（9）／紅白特別節目2024
水森香織（22）／《鳥取砂丘SP》
綠黃色社會（3）／《Bokurawa Ikimonodakara》
LE SSERAFIM（3）／《CRAZY》-Japanese ver.-
⚪️白隊參賽者、表演曲目（括弧內為參加次數）：
Omoinotake （初）／《幾億光年》
Creepy Nuts （初）／《Bling-Bang-Bang-Born》
GLAY （4）／《誘惑》
鄉裕美（37）／《兩億四千萬隻眼睛GO!GO!SP》
菅生健人（初）／《Hai Yorokonde》
THE ALFEE（2）／《Hoshizora no Distance》
JO1（3）／《Love seeker》
純烈（7）／《Yumemitakajitsu》
Da-iCE（初）／《I wonder》
TOMORROW X TOGETHER（初）／《Blue Hour》Japanese Ver.
Number_i（初）／《GOAT》
新濱萊昂（初）／《I'll give you everything》
Vaundy（2）／《odoriko》
BE:FIRST（2）／《Masterplan》
福山雅治（17）／《Hitomi～少年》
藤井風（3）／《Michi Teyu Ku》
星野源（10）／《地獄開麥拉》
Mrs. GREEN APPLE（2）／《青與夏》
南高節（6）／《神田川》
三山宏（10）／《戀…情念》
山內惠介（10）／《紅の蝶》
特別企劃
玉置浩二／《Kanashimini Sayonara》
冰川清志／《Hakuun No Shiro》
米津玄師／《Sayonara, Mata Itsuka！》
追悼・西田敏行：
竹下景子、武田鐵矢、田中健、松崎茂／《如果彈了鋼琴的話》
第75屆《NHK紅白歌唱大賽》收看資訊
主持人：有吉弘行、橋本環奈、伊藤沙莉、鈴木奈穗子
時 間：2024年12月31日（星期二）台灣時間18：20～10：45
▲中間會有新聞插播
收 看：NHK綜合頻道
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aiko（15）／《相思相愛》
Aimyon愛繆（6）／《Wish I could see you, but》
ILLIT（初）／《Magnetic》
石川小百合（47）- 《能登半島》
Iruka（2）／《Nagoriyuki》
HY（3）／《366日》
坂本冬美（36）／《Noto Wa Irankai Ne》
櫻坂46（4）／《自業自得》
椎名林檎（9）、MOMO／《Cheers beer》
Superfly（8）／《Beautiful》
髙橋真梨子（6）／《for you...》
tuki.（初）／《晩餐歌》
天童芳美（29）／《Anta No Hanamichi》
TWICE（5）／《TT～Feel Special》
西野加奈（10）／《EYES ON YOU》
乃木坂46（10）／《Kikkake》
ME：I（初）／《Click》
MISIA（9）／紅白特別節目2024
水森香織（22）／《鳥取砂丘SP》
綠黃色社會（3）／《Bokurawa Ikimonodakara》
LE SSERAFIM（3）／《CRAZY》-Japanese ver.-
⚪️白隊參賽者、表演曲目（括弧內為參加次數）：
Omoinotake （初）／《幾億光年》
Creepy Nuts （初）／《Bling-Bang-Bang-Born》
GLAY （4）／《誘惑》
鄉裕美（37）／《兩億四千萬隻眼睛GO!GO!SP》
菅生健人（初）／《Hai Yorokonde》
THE ALFEE（2）／《Hoshizora no Distance》
JO1（3）／《Love seeker》
純烈（7）／《Yumemitakajitsu》
Da-iCE（初）／《I wonder》
TOMORROW X TOGETHER（初）／《Blue Hour》Japanese Ver.
Number_i（初）／《GOAT》
新濱萊昂（初）／《I'll give you everything》
Vaundy（2）／《odoriko》
BE:FIRST（2）／《Masterplan》
福山雅治（17）／《Hitomi～少年》
藤井風（3）／《Michi Teyu Ku》
星野源（10）／《地獄開麥拉》
Mrs. GREEN APPLE（2）／《青與夏》
南高節（6）／《神田川》
三山宏（10）／《戀…情念》
山內惠介（10）／《紅の蝶》
特別企劃
玉置浩二／《Kanashimini Sayonara》
冰川清志／《Hakuun No Shiro》
米津玄師／《Sayonara, Mata Itsuka！》
追悼・西田敏行：
竹下景子、武田鐵矢、田中健、松崎茂／《如果彈了鋼琴的話》
第75屆《NHK紅白歌唱大賽》收看資訊
主持人：有吉弘行、橋本環奈、伊藤沙莉、鈴木奈穗子
時 間：2024年12月31日（星期二）台灣時間18：20～10：45
▲中間會有新聞插播
收 看：NHK綜合頻道