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▲台灣加油站會在自助加油的機台上，設置靜電消除區，讓消費者取出油槍前，先釋放身上靜電。（圖／翻攝自YouTube）

▲手機通話時會有微波造成靜電產生，加油站空氣中若油氣濃度高，產生火花也會有可能引發爆炸。（圖／取自Pixabay）

現在已進入冬天，天氣逐漸變得寒冷、乾燥，台電就提醒各位駕駛，冬天使用自助加油時，記得先碰觸靜電消除區，再拿起油槍加油，等待加油時也別進出車內整理身上衣物，或是用手機講電話，否則可能會因靜電引發火災，造成嚴重意外，一定多加注意。台電指出，冬天空氣乾燥容易產生靜電，若是發生在加油站裡，因油氣濃度高加上靜電，很有可能會引發火災。而自助加油機器上，都有一個「靜電消除」的裝置，台電提醒，不只如此，台電也表示，而在加油站看到「禁用手機」的警告標示，其實也是出自同個原因。中油曾透露，如今進入數位時代，加油站也能使用電子支付，牆上卻還有「禁用手機」的標語，，因手機通話時會有微波造成靜電產生，空氣中若油氣濃度高，產生火花也會有可能引發爆炸，「即便機率很低，也不要冒險才是！」但中油也提醒，基於加油站部分區域仍屬於油氣危險區，在加油站內仍要盡可能不使用手機⁣，使用行動支付時，也以收費亭區域為付款範圍，最為安全。