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台中市議會審查總預算第三讀會議程，針對「財政收支劃分法」修正案三讀通過，市議員江肇國、陳俞融、陳淑華等人表示，雖然中央釋出更多財源給地方，更指控修法內容嚴重損害台中市的財政及市民權益。他籲市議會應立即作出決議，拒絕接受如此荒腔走板、不公平的修法結果，要求市長盧秀燕表態。是否會延宕未來重大工程進行。江肇國痛批，本次修法過程充滿混亂與惡劣手段，立法院不僅「推擠打架、沒收討論」，甚至在表決前才將條文交付審查，毫無程序正義可言。他強調，台中市政府的聲音根本無從參與此修法討論，市府官員無法在委員會或院會中反映台中市目前在財政與建設上的實際需求與困難，完全被排除在修法過程之外。江肇國指出，台中市作為六都中人口排名第二、面積排名第二的城市，卻在修法結果中「遭到不公平對待」。他怒斥，台中市每位市民的獲配金額比台北市足足少了近2萬元，且在本次修法後的總財政分配的增加幅度僅居六都第四。他認為，這樣的分配結果將進一步拉大台中市與台北、新北的差距，甚至可能導致台中市在未來20年被遠拋在後。江肇國更批評，台中市長盧秀燕友好的幾位同政黨立委在修法過程中只顧著「推擠打架」，卻未針對條文內容提出任何實質貢獻。他更直指預備參選台中市長的江啟臣副院長在表決前對條文內容與試算結果一無所知，更不知試算之後的結果是犧牲台中市民的權益。陳淑華說，包括市政府對財劃法修正也認為對台中市分配不公平，計算公式及分配稅款都無法對比台中市所繳的中央稅，應該要有較高的分配稅款。統籌分配稅款台中市已初算約262億餘元，那麼就會發生這些增加的稅款會用在哪裡？行政院中央今年補助台中市經費高達530億元，遠高於增加的統籌分配稅款，而這些公帑大多是計畫型補助，包括長照、幼兒補助、教育、人行道專案工程補助⋯等等大大小小的預算補助。不知道屆時會不會產生排擠作用。陳淑華質疑，像人行專案工程經費，多次質詢市府增列預算以一次性完成台中市所有人行環境建置，但盧秀燕一貫拒絕專案編列，幾乎台中市人行環境建置經費主要是中央補助。如果統籌款增加卻排擠了中央補助，恐怕盧秀燕會優先把公帑花在一次性預算、花在盧秀燕大頭貼預算、撒幣煙火式預算，進而排擠掉例如人行環境建置的預算，對台中市來講，將是嚴重的預算失衡。陳俞融說，根據財政部的計算，台中市普通統籌分配稅款從現行的446億元僅增至708億元，儘管台中是全台第二大城、人口數第二多，但分配金額卻在六都倒數第三，僅高於台南市與桃園市。這樣的結果完全背離了修法初衷，對台中市極為不公平。陳俞融提到，國民黨立委當初主張修法時表示，此案是為了擴大地方財源分配，提升地方財政自主能力。然而，結果卻顯示台中市分配到的資源不足以反映其城市規模與需求，導致地方建設一樣可能受到限制，也讓市民權益大打折扣。