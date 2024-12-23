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▲葉珂近來被拍到現身黃曉明的拍攝片場，一身灰色針織洋裝顯得孕肚更加明顯。（圖／班尼弟弟微博）

▲對葉珂一連串行為感到相當傻眼的妖怪忍不住：「黃曉明估計自己也不知道」、「她裝恩愛還能發朋友圈吹噓」。（圖／妖怪Zzzpro微博）

中國男星黃曉明2個月前高調認愛網紅葉珂，不料女方卻被爆出炫富、失言、歧視等一連串「黑歷史」，重創黃曉明形象，2人日前也傳出已經分手。不料近來葉珂卻被狗仔拍到挺著超大孕肚現身片場探班黃曉明，似乎尚未情斷也再次引起一片熱議。知情的中國狗仔則是指出葉珂在「自導自演」裝恩愛，還以願意承擔法律責任做擔保，爆料兩人感情的真實狀況。早前葉珂就曾被爆料已經懷有身孕，與黃曉明一前一後由助理護送出入婦產科的畫面也全被拍，沒想到近來她又被拍到現身黃曉明拍攝片場，一身灰色針織洋裝顯得孕肚更加明顯，照片公開後關鍵字直衝微博熱搜，再次掀起外界討論。曾打假葉珂富家女身分的中國知名娛樂博主「妖怪」也隨即開設直播，直接以「黃曉明跟葉珂，到底分手沒分手！」為標題曝光兩人的感情生活。妖怪表示葉珂現身片場其實是去找黃曉明談判，並非外傳的沒分手轉地下戀，此外妖怪還開口狂酸葉珂的孕肚其實並不明顯，只不過為了展示自己的肚子才特意穿著顯身材的衣服，直呼：「玩不過，她贏了」、「（跟葉珂比）我像一個新兵蛋子」。對葉珂一連串「作妖」行為感到相當傻眼的妖怪，還在直播間中掛保證，表示自己所言均為事實，並且在影片中全程打上：「如有造謠，願為此承擔一切法律責任。」接著分析指出葉珂是特意找狗仔外流這些照片，為的就是營造與黃曉明恩愛的假象，好讓自己可以吹噓、拉投資，繼續打著黃曉明的旗號撈錢，若承認與男方澈底沒有關係，日後恐怕無法翻身，對此黃曉明與葉珂雙方目前均無回應。