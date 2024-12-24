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▲國家海洋研究院院長陳建宏(左)與台灣大學新碳勘科技研究中心主任劉雅瑄(右)，在台灣大學主任秘書王大銘(中)見證下，完成合作備忘錄簽署。(圖／國家海洋研究院提供)

▲國家海洋研究院院長陳建宏(左)致贈紀念品給台灣大學新碳勘科技研究中心主任劉雅瑄(右)。(圖／國家海洋研究院提供)

海洋委員會國家海洋研究院23日在台北市台灣大學地質科學系會議室，與台灣大學新碳勘科技研究中心共同簽署合作備忘錄，期藉由跨單位海洋科學研究的合作，以海域地質監測調查技術精進為核心，進一步將海域探測資訊應用到數位化淨零的相關研究上，以加速我國海床資源探勘，實現淨零永續。國家海洋研究院與台灣大學新碳勘科技研究中心簽署合作備忘錄儀式，是由國家海洋研究院院長陳建宏與台灣大學新碳勘科技研究中心主任劉雅瑄共同主持，並在台灣大學主任秘書王大銘見證下，完成合作備忘錄簽署。國家海洋研究院院長陳建宏表示，國家海洋研究院此次與台灣大學新碳勘科技研究中心合作範疇，包括海域地質災害及資源調查、實體與數位底質資料共享，透過整合雙方資源與專業，推動國內相關學術及教育計畫，共同打造具前瞻性的區域研究中心，為國家海洋研究及淨零碳排轉型注入新動能。陳建宏說，完善的海洋環境基礎調查及與時俱進的監測技術精進，是海洋環境永續管理的實魄精髓，然而掌握資訊數位化，並深度解析於藍色國土資源的轉化利用，才是實踐科學管理所發展出的永續策略之典範。陳建宏並說，國家海洋研究院身負海洋各項基礎調查及研究，以及完備海洋國土資訊之重責，近年來為整合國內各機關既有的海洋調查成果，建構了國家海洋資料庫及共享平台(NODASS)，為加速海域探測調查能量，除提出多元海域地形底質、水文及生態環境永續監測計畫，更承擔起興建海洋基礎資料調查船之任務，期望能夠以全方面進擊的策略，能為國家海洋資訊帶來大舉邁進的成效。台灣大學新碳勘科技研究中心主任劉雅瑄指出，新碳勘科技研究中心為因應氣候變遷及落實2050淨零排放政策，集結校內外跨領域研究學者，為國家減碳目標貢獻專業，並引進國外已發展利用的「碳捕捉及封存」調查及分析技術，建構國際級底質岩心資料庫─次世代智慧立體國土資訊中心於台灣大學竹北校區，將可協助國家海洋研究院數位化管理海域環境監測之探測資訊，並深化訓練以解析藍色國土資訊於永續資源應用上。陳建宏並表示，透過此次備忘錄的簽署，可強化國家海洋地質研究量能，更可實踐國家海洋研究院建構區域研究中心的願景，而在人才培育上，藉由海洋探測研究的交流合作，訓練出更多海洋科學調查及海洋資源淨零永續的專業人員，另在國家數位典藏及智慧運用上，完備海域資料建置、數位管理及技術開發的永續經營策略。至於海床資源探勘研究，不僅是善用海域國土資源，更重要的是智慧化拓展藍色國土的永續發展潛能，整合國內海洋科研技術能量，為國家海洋研究院立足海洋、放眼世界的不變方針。