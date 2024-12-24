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▲高雄市FORYOU國標舞教室舉辦成果發表會及聖誕節晚會，百位學員展現學習成果。(圖／記者黃守作攝，2024.12.22)

▲高雄市FORYOU國標舞教室學員在會場相繼尬舞，展現學習成果。(圖／記者黃守作攝，2024.12.22)

▲高雄市FORYOU國標舞教室學員展現學習成果，均獲得滿堂彩，為此次的成果發表會及聖誕節晚會，劃下完美的句點。(圖／記者黃守作攝，2024.12.22)

高雄市FORYOU國標舞教室於22日晚間，在高雄市鳥松區圓山飯店龍鳳廳，舉辦成果發表及聖誕節晚會，在創辦人呂道成、王復玉帶領百位學員輪翻上陣大獻舞藝及摸彩助興下，為整個活動掀起高潮。高雄市FORYOU國標舞教室在創辦人呂道成、王復玉努力經營下，在高雄市鳳山區及大寮區各國小、國中、高中，以及社會人士，均有學員加入該教室，學習恰恰、捷舞、鬥牛、森巴、拉丁、國標舞等。高雄市FORYOU國標舞教室為驗收各學員學習成果，乃舉辦此一成果發表會及聖誕節晚會，由創辦人呂道成、王復玉共同主持，大寮國中校長呂旭英、家長會長陳璋財、大寮區山頂國小校長張永仁、家長會長楊雨臻、永芳國小校長董中驥、忠義國小校長蔡翠萍、鳳山區中正國小校長彭連煥等人與會。與會百位學員輪翻上陣，以恰恰、捷舞、鬥牛、森巴、拉丁、國標舞等大獻舞藝，以展現學習成果，深獲與會學員家長及來賓之好評，並在摸彩助興下，為整個活動劃下完美的句點。